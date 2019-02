La herramienta que te ayuda a colorear tus fotos en blanco y negro

Durante estos últimos años hemos sido testigos de distintas plataformas que nos ayudan a colorear nuestras fotografías en blanco y negro. Desde el algoritmo de Richard Zhang hasta una función anunciada por Google el pasado mes de mayo para Google Fotos, mediante la que la inteligencia artificial del gigante electrónico es capaz de interpretar las fotos antiguas y darle un nuevo significado.

Sin embargo, ninguna de ellas ha demostrado ser tan rápida y eficaz como ColouriseSG. Una herramienta web, desarrollada por la división de datos e inteligencia artificial del gobierno de Singapur durante un hackatón celebrada el pasado mes de enero, que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para colorear fotos en blanco y negro en cuestión de segundos, tal y como recogen los desarrolladores del proyecto.

Cómo colorear tus fotos en blanco y negro en un tiempo récord

Para colorear tus fotografías en blanco y negro, tan solo tienes que acceder a la página web de ColouriseSG. Una vez allí, la plataforma te permitirá descubrir cómo han entrenado a la inteligencia artificial o pasar directamente al proceso de coloración de la fotografía. Para ello pulsa sobre la opción Try it yourself, y escoge la fotografía que quieras colorear.

Una vez hecho esto, la compañía comenzará a analizar la imagen a través de su red neuronal y empezará a colorearla. Según explica la compañía, el propósito de la coloración es "generar una imagen con colores que sean plausibles". Por esa misma razón, desde Colourise SG no prometen que los colores que aparezcan tras la coloración sean los mismos que cuando se tomó la fotografía: "De ninguna manear se garantiza que la imagen coloreada sea una representación precisa de la instantánea real".

Así funciona Colourise SG

No obstante, la aplicación reproduce los colores con bastante precisión. A pesar de que no los muestra tal y como son, esta aplicación nos ayuda a dar vida a las fotografías en blanco y negro. Para ello, los investigadores desarrollaron una red neuronal que predice los colores de la escena a partir de millones de parámetros matemáticos.

Mientras tanto, una segunda red se encarga de averiguar si los colores son reales o falsos. Gracias a ello, la aplicación es capaz de colorear la fotografía en cuestión de segundos. Por lo tanto, si quieres colorear alguna fotografía de tus antepasados, tan solo tienes que acceder a esta página web, compartir la imagen con la plataforma, y dejar que la inteligencia artificial haga el resto.