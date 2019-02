La Audiencia anula los servicios mínimos impuestos por Fomento el pasado 8-M

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha anulado "por disconformidad a derecho" la resolución del Ministerio de Fomento con la que se fijaron los servicios mínimos en el transporte aéreo el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que varios sindicatos convocaron huelga, algunos de todo el día y otros de dos horas por turno. Además, condena a costas a la administración, que puede presentar recurso de casación.

Dice la sentencia que, según la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la propia Audiencia Nacional, para imponer servicios mínimos no vale con alusiones genéricas al interés de la comunidad y a la esencialidad del servicio, sino que hay que ponderar y justificar por qué se fijan unos servicios mínimos concretos para la protesta concreta. Y en el caso de la resolución del pasado 8-M, "pese a contener una aparente extensa motivación, en realidad no concreta por qué se determinan esos servicios mínimos, en esos concretos porcentajes y no en otros". "Se establecen una serie de porcentajes" -continúa la sentencia- "de los que se desconoce su específica motivación". Cabe recordar que los servicios mínimos dictados por Fomento para el 8M se impusieron sin negociación con los sindicatos y con unos porcentajes que duplicaban e incluso triplicaban los fijados para la anterior huelga de alcance, el paro general de 29 de marzo de 2012.

Comisiones Obreras (CCOO), el sindicato que recurrió la resolución de servicios mínimos, confía en que el Gobierno haya aprendido la lección, aunque el recurso se interpusiese contra una orden de un ejecutivo de otro signo político: "Esperamos que el Ministerio de Fomento, que tan alérgico es a reunirse con los sindicatos -también el actual- esta vez no cometa el mismo error y respete los acuerdos de servicios mínimos que venían manteniéndose de manera pacífica desde hace ya más de 10 años, convoque a los sindicatos, y podamos acordar unos servicios mínimos respetuosos con el derecho de huelga para el próximo 8 de marzo", decía a esta emisora Raúl Olmos, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Olmos espera sentencias similares para el resto de recursos del sindicato contra los servicios mínimos del pasado 8-M: los referidos al transporte por carretera, por mar y ferroviario.