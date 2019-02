¿Qué significa la flecha que acompaña al testigo de la gasolina en tu coche?

El salpicadero del coche, el apartado situado frente al asiento del conductor y del copiloto, es un tablero en el que el conductor puede controlar todo lo que sucede en su vehículo sin apartar la vista de la carretera. Todo ello a través de los numerosos testigos que aparecen en la pantalla. Desde las señales que nos ofrecen información sobre sistema de frenos hasta los iconos que revelan la presión del aceite o la temperatura del líquido refrigerante.

Debido a todos estos testigos, a veces le prestamos menos atención a otros iconos que aparecen en nuestro cuadro de mandos. Entre ellos podemos encontrar la flecha que aparece junto al icono del surtidor de gasolina, que aparece a un lado o al otro del pictograma dependiendo de la marca del vehículo o de su modelo. ¿Sabes para qué sirve?

¿Qué significa la flecha?

La flecha que aparece junto al icono del surtidor de gasolina es la encargada de indicar de qué lado está la toma del depósito. Si esta flecha aparece a la izquierda del surtidor, el depósito de gasolina estará situado a la izquierda. Mientras tanto, si el indicador aparece en la derecha, tendremos que echar gasolina desde la parte derecha del vehículo.

A pesar de que pueda parecer un símbolo poco práctico, ya que cada uno sabe en qué sitio está situado el depósito de su coche, puede llegar a ser de gran utilidad. Sobre todo si estás conduciendo un coche alquilado, ya que es bastante probable que no te hayas fijado dónde se encuentra el depósito. De esta manera, tan solo tendrás que echar un vistazo al cuadro de mandos para salir de dudas.

¿Por qué algunos coches tienen la tapa del depósito en la izquierda y otros en la derecha?

A día de hoy no hay un lado estandarizado para el agujero de repostar combustible. Por esa misma razón, algunos vehículos lo tienen a la izquierda y otros a la derecha. Mientras que los fabricantes europeos y estadounidenses apuestan por el lado derecho, los japoneses prefieren ponerlo en la izquierda.

Mientras que algunos ingenieros prefieren ubicarla del lado contrario a la salida del escape por motivos de seguridad y evitar atropellos, otros optan por ponerlo a la izquierda para que el conductor no tenga que dar la vuelta completa al vehículo para repostar. No obstante, no existe una regla que determine dónde debe ir.