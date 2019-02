Save The Children responde a Casado: "Las familias no tienen más hijos porque no pueden permitírselo"

Save the Children pide más esfuerzos para combatir la pobreza infantil empezando por los presupuestos para este mismo año 2019. La ONG plantea medidas concretas en un informe presentado este viernes en Madrid "El futuro donde queremos crecer" para reducir la insoportable tasa de niños pobres del actual del 28% al 17% en 2030. Entre esas medidas plantea aumentar la prestación por hijo a cargo de los 25 euros actuales a 100, 10 millones adicionales para la escolarización infantil de 0 a 3, 29 millones más para ayudas y becas al estudio y favorecer la conciliación.

Andrés Conde, director de la ONG, ha recordado que criar un hijo supone entre 400 y 700 euros mensuales, algo inasumible para muchas personas. Conde ha respondido líder del PP, Pablo Casado, que propone derogar la ley del aborto y volver a la de 1985 para fomentar la natalidad: "Las razones de la baja natalidad en España son de carácter socioeconómico, tienen que ver con la dificultad económica que tiene la crianza. Tener hijos es un factor de riesgo económico en nuestro país, es un factor de riesgo de pobreza, así de claro. Las familias no tienen más hijos porque no pueden permitírselo económicamente. No existen políticas para corregir este problema. Insistimos en que estamos en un nivel de inversión de políticas de familia e infancia que está por debajo de la mitad del de la Unión Europea".

España invierte el 1,3% del PIB en estás políticas y se sitúa a la cola de la UE. La ONG asegura que la pobreza infantil cuesta 5.000 millones de euros al año (un 5% del PIB) a la economía española. Combatirla supondría la mitad 2.400 millones (un 2,4%) aunque había que duplicar lo que se invierte ahora en infancia y familia.