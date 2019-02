¿Por qué Frank Cuesta solo va a 'El Hormiguero'?

Frank Cuesta acudió este jueves a 'El Hormiguero' para presentar el regreso de 'Wild Frank' a DMAX. Se trata de una visita cuanto menos llamativa, pues el aventurero no frecuenta platós de televisión. De hecho, el programa de Pablo Motos es el único en el que lo verás.

"La televisión es muy cabrona y la gente siempre te busca cosas", empezó diciendo. "Este señor [refiriéndose a Motos] fue el único que me ofreció ayuda, el único que me llamó y me dijo: '¿Necesitas una hora de televisión? Te la doy. Por eso a ningún sitio voy; aquí, sí".

El herpetólogo hace referencia a una entrevista en 'El Hormiguero' en diciembre de 2014, tan solo unos meses después de que su exmujer, Yuyee Alissa, fuera condenada en Tailandia a 15 años de prisión por un delito de narcotráfico.

"Lo volvería a hacer siempre que fuese necesario porque lo que te pasó con tu chica es muy jodido, lo que le pasó a ella es muy complicado", comentó Pablo Motos. "Me parecía que podía ser útil ejercer un poquito de presión para que la gente supiese el caso en todas partes y los que tuviesen algo malo que hacer por ahí tuviesen un poquito de cuidado".

A día de hoy, Frank de la Jungla se levanta todos los días a las tres y media de la mañana para visitar a Yuyee en la cárcel y llevarle comida. Recorre cada día 210 kilómetros y está de vuelta antes de que se despierten sus hijos para hacerles el desayuno y llevarlos al colegio.

Frank Cuesta vuelve a DMAX

Muchos turistas viajan cada año a países exóticos y regresan de sus vacaciones con diversas instantáneas junto a animales salvajes y peligrosos como serpientes o monos. Sin embargo, mientras que para ellos su fotografía sólo ha costado unos euros, para los animales esta explotación es un sufrimiento diario.

Frank Cuesta regresa a DMAX este 2019 con dos capítulos especiales de 'Wild Frank Rescates' que se emitirán este domingo y el próximo 17 de febrero a las 21:30 horas para concienciar a la audiencia sobre los peligros de esta práctica y para mostrar el día a día de su asociación en Tailandia y su labor contra el tráfico ilegal de animales que cada año mueve miles de millones de euros