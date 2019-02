'Huracán' Georgina salva los muebles ante Doi e iguala la eliminatoria ante Japón

La tenista española Georgina García derrotó hoy a la nipona Misaki Doi en el segundo partido disputado hoy en este país asiático de la eliminatoria entre España y Japón de la Copa Federación.

La victoria de "Huracán" Georgina le permite a España empatar a un punto con Japón, tras la derrota previa de Sara Sorribes en el encuentro que disputó con Nao Hibino.

García, de 26 años y 161 en el ránking de la WTA, se impuso por 6-2, 4-6 y 7-6(2) a Doi, de 27 años y 121 en el ránking mundial, en un partido disputado en el Gimnasio Municipal de Kita-kyushu (sudoeste de Japón). El encuentro se extendió por dos horas y siete minutos.

Mañana está previsto que Sorribes y García intercambien rivales, en una eliminatoria que se cerrará con un partido a dobles entre Aliona Bolsova y María José Martínez y la pareja nipona compuesta por Miyu Kato y Makoto Ninomiya.

En declaraciones tras su partido, Sorribes dijo que sabía que el encuentro que tenía por delante iba a ser "complicado", aunque también pensó que iba a "jugar mejor".

"No he conseguido jugar agresiva; no he conseguido atacar y ella ha mandado en todo el partido", agregó la tenista.

Por su parte, Georgina García declaró que, a pesar de que sabía que su punto era muy importante, encaró el encuentro "como un partido más".

"He pensado que mi equipo necesitaba mi punto, y he hecho lo máximo posible para que vayamos mejor en esta eliminatoria", dijo.

España acude a este torneo sin haber podido contar con Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, 15 y 26 del mundo, respectivamente, las dos mejores españolas clasificadas.

Japón, por su parte, decidió prescindir de su estrella Naomi Osaka, flamante número uno del mundo tras ganar los últimos dos títulos de Grand Slam en individuales.