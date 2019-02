"Muchos árbitros no se atreven a expulsar a los de arriba"

La jornada 23 de Liga volvió a tener polémica arbitral con la expulsión de Maxi Gómez en el encuentro Getafe-Celta por unas protestas al árbitro que quizá con otro jugador no habrían acabado con una tarjeta roja

"Este árbitro se atreve porque es el Celta de Vigo y porque es Maxi Gómez porque esta jugada la hemos visto miles de veces con Luis Suárez poniéndole la cara en la frente a algunos de los árbitros, y estos árbitros no tienen el mismo valor para expulsarle", señaló el director de 'El Larguero'.

"Y cuando digo Suárez también añado a otros jugadores de grandes equipos o con más galones que Maxi como Ramos, Raúl García o Godín", añadió.

"Y como no tienen lo que tienen que tener esos árbitros para echar a esos, hoy a Maxi le han expulsado por bastante menos. A mí me gustaría ver a alguno de estos árbitros contra Suárez y estos tres que he nombrado y les echasen a la calle si hacen esto. Contra los de arriba no se atreven y contra los de abajo se desquitan", concluyó.