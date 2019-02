Theo Hernández: "Me alegro por el Madrid y a mi hermano... otra vez será"

Tras empatar a cero contra el Valencia, el jugador de la Real Sociedad, perteneciente al Real Madrid, Theo Hernández, ha pasado por Carrusel Deportivo: "Estamos más concentrados. Desde la llegada de Imanol tenemos las cosas más claras y la prueba es que no hemos perdido ningún partido".

Sobre la victoria del Real Madrid ante el Atlético, donde juega su hermano Lucas Hernández, ha dicho: "No he hablado con mi hermano, me alegro por el Real Madrid, y a mi hermano... otra vez será".

"El Madrid está en un gran momento y van a estar arriba", ha asegurado, antes de concluir: "Mi objetivo es volver al Madrid y darlo todo".