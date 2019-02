Dani Alves ha querido lanzar un mensaje al mundo después de la victoria del equipo parisino ante el Manchester United. "Mi nombre es Dani Alves y nací para inspirar sueños", dice el brasileño en su cuenta de Instagram.

"¡Por más que te desacrediten, lucha por aquellos que jamás te han abandonado...! No uso la bota negra por que no me gusta, es por respeto a aquellos que se dedican a cuidar de mi herramienta de trabajo", comienza el texto. "Además, aprendí en mi vida que el respeto no se pide, el respeto se conquista y pocos lo saben", concluye el mensaje que publicó el brasileño tras el partido.

El contundente mensaje viene después de las criticas porque Tuchel alinease al extremo izquierdo en el centro del campo debido a las bajas en el equipo (las más destacadas las de Neymar y Cavani). Los goles de Presnel Kimpembe y de Kylian Mbappé (0-2) en la segunda parte dejaron la eliminatoria muy complicada para los de Solskjaer.

Ahora, los 'red devils' tendrán que afrontar un duro partido de vuelta si quieren sobrevivir a la eliminatoria. Solskjaer, que renovó los ánimos y remontó los resultados de Mourinho, dijo tras el encuentro que "las montañas están para ser escaladas. No puedes bajarte y pensar que esto ya está acabado".