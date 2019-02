Un piercing en la nariz deja parapléjica a una joven de 20 años

View this post on Instagram

Então eu... Finalmente me senti em... casa dentro de mim mesma. E hoje, mais do que nunca, sinto que não devo nada... pra ninguém. A gente demora pra se livrar de... pesos, pessoas e culpas. Mas um dia, finalmente, a gente acorda e descobre que tem uma vida inteirinha pela frente e que somos fortes o suficiente pra passar e vencer todos os dias!! +1 dia, -1 dia ✨💛 Make 💋: @brunalemos_mk .📸: @studiobarbaraleitte