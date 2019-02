Rennes - Betis, en directo

El Rennes - Betis, jugada a jugada

La previa del partido

El Betis visita al Stade Rennes este jueves (18.55 horas) en la ida de los dieciseisavos de final con el objetivo principal de resarcirse tras la dolorosa derrota (3-0) ante el Leganés y recuperar las sensaciones en una competición donde consiguió grandes resultados y ante un rival, en teoría asequible, pero en buen momento.

Los de Quique Setién vuelven al reto europeo en un momento irregular y tras un duro tramo de calendario que por momentos, sobre todo fuera del Benito Villamarín, ha provocado que el equipo pierda la brillantez que derrocha en casa y que ha mostrado en buena parte de la temporada.

Como visitante, el Betis todavía no ha ganado ningún partido en lo que va de 2019 y esta faceta está siendo la asignatura pendiente de los verdiblancos, que esperan que, como en anteriores ocasiones durante esta temporada, la Liga Europa sea el antídoto que necesita para resurgir.

Tras dominar su fase de grupos pese a la presencia del histórico Milan y el aguerrido Olympiacos -encajando solo dos tantos, ambos del conjunto 'rossonero'-, el bombo fue amable con el Betis, favorito teóricamente sobre el actual octavo clasificado de la Ligue 1 y segundo de su grupo europeo por detrás del Dinamo de Kiev.

Y para lograr un buen resultado en Francia, será importante que Lo Celso recupere el nivel que le llevó a ser nombrado mejor centrocampista de la fase de grupos por la UEFA, gracias a sus tres goles y una asistencia. En el 'Viejo Continente' comenzó a estallar el talentoso jugador argentino.

La conexión entre Lo Celso y un Sergio Canales a gran nivel -que se ha convertido en el auténtico timón del Betis- se antoja clave para que el equipo andaluz pueda imponer su estilo y lograr un buen resultado. El cántabro, tras no jugar en el descalabro de Butarque, debería volver a un once titular en el que no estarán los lesionados Bartra y Tello, ni tampoco Francis por decisión técnica.

Después de un exigente primer mes de 2019, con la Copa del Rey de por medio, Setién ya advirtió que lo ideal es gestionar esfuerzos y ante el Leganés, tras el esfuerzo copero de días antes frente al Valencia, varió prácticamente todo su equipo. Para esta visita se espera también que no sea el teórico once base pensando también en el partido del domingo frente al Alavés.

Junior Firpro, ya recuperado, debería aprovechar la ausencia de Francis y la lesión de Tello para ir cogiendo ritmo en el carril izquierdo, mientras que Willian Carvalho podría ser el que descanse en el centro del campo. Arriba, el joven mexicano Diego Lainez espera su oportunidad y Loren y Sergio León pelean por ser el '9'.

Por su parte, el Stade Rennes llega en un buen momento de la temporada, tras conseguir una gran victoria goleando al St. Etienne (3-0), con goles de Niang y Ben Harfa, los dos grandes peligros en el ataque local.

Al contrario que el Betis, el conjunto francés está mejor a nivel de resultados ya que enlaza tres victorias consecutivas, con sólo un gol en contra. Julien Stephen tiene la enfermería repleta y guarda la duda de Bourigeaud, pero al menos recupera al capitán Benjamin André y Ramy Bensebain para un partido que ha despertado gran atención en la ciudad y que promete un gran ambiente con un lleno Roazhon Park.