Silvia Abril: "'Juego de juegos' es el reconocimiento que merecía"

Silvia Abril es muy necesaria en televisión. Le sobran herramientas para el espectáculo y tiene ese humor tan personal que tanto gusta al público. Por eso mismo, todos los directivos la quieren en sus programas. Su currículum como actriz es amplío, pero cómo concursante lo es todavía más. Ahora, la cómica recibe con los brazos abiertos 'Juego de juegos', el nuevo concurso de entretenimiento de Antena 3 en el que podrá explotar su faceta como presentadora.

'Juego de juegos' te permite sacar tu lado más gamberro.

'Juego de juegos' es un traje hecho a medida. Me ha permitido hacer el gamberro, meterme en las pruebas, meterme con los concursantes…

¿Has sido perversa con los concursantes?

¡Hombre! Es que ha venido cada lerdo que no lo justificaba ni los nervios (Risas). Pero al final todos han sido maravillosos porque les hemos podido sacar todo el jugo. Está bien poder reírse sanamente de alguien. Yo soy la primera que me río de mí y, por lo tanto, en el programa he podido reírme de los demás.

¿Crees que 'Juego de juegos' va a poder retener a toda esa audiencia que deja 'Tu cara me suena'?

Vamos a intentarlo. La espectacularidad de las pruebas, la risa que genera el programa…es un programa de mucho accidente físico. La gente se va a reír y, al final, la risa y esa relajación es lo que busca el público un viernes. Si no, ¿por qué las audiencias de 'TCMS' en las que el humor ha brillado más han funcionado mejor? Esta temporada con José Corbacho y Anabel Alonso ha sido el reventón. La mía, la de Yolanda Ramos…al final se han necesitado cómicos para levantar el programa.

Es difícil reconocer el papel de un cómico en el cine o la televisión. En tu caso te hemos visto colaborando en muchos programas, pero nunca capitaneando uno de ellos...hasta ahora. ¿Es 'Juego de juegos' el reconocimiento que merecías?

Creo que sí. Es una apuesta inteligente por parte de la cadena, apostar por alguien que se dedica a esto y que lleva en su ADN lo de ser presentadora, presentadora del gamberrismo.

¿Te sorprendió que te lo ofrecieran?

Sí, pero a la vez me llenó de orgullo. No les tembló el pulso. ¿Silvia Abril presentando un programa? Pues claro que sí. La gente me quiere y viene a verme.

Estrenas programa tan solo dos semanas después de presentar la edición más vista de Los Goya desde 2010. ¿Habéis tenido ya tiempo de hacer balance?

Me siento feliz. Había tanta presión...sobre todo por parte de la prensa. Pero tenía claro cuál era mi objetivo: defender el proyecto que queríamos defender e intentar disfrutar…y disfruté, disfruté de lo lindo. Y encima la gente se lo pasó bien. Estamos pletóricos. Todavía nos sentamos a desayunar y brindamos con el té. Brindamos a cada momento.

Los Goya se han sobredimensionado. ¿Por qué esa presión? Es la fiesta del cine. Es una fiesta y tiene que tener carácter festivo. Celebremos que el cine va bien. Están cerrando salas que no deberían cerrar y se debería bajar el precio de las entradas, pero la industria funciona. Salimos de unos años de crisis durísimos y ahora se está haciendo muchísimo cine. Se están haciendo unas películas maravillosas a la altura de cualquier cine del extranjero.

¿Qué ha significado presentar Los Goya con Buenafuente?

Pues tener a mi lado al mejor compañero que podía soñar. Segundos antes de salir nos cogimos las manos, nos dimos un beso y dijimos: 'a disfrutar'. Tenerlo a él era seguridad.

También se habló mucho de la actuación de Rosalía. ¿Es Silvia Abril a la televisión lo que Rosalía a la música?

Malamente, tra-tra.