Zlatan Ibrahimovic, actual jugador del LA Galaxy, no suele dejar a nadie indiferente con sus declaraciones. El sueco habla claro y, cuando le preguntaron qué le parecía el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus, Ibra dijo que "no era un reto".

"No dije que no fuese un gran fichaje, dije que no es un reto. Ir a uno de los mejores equipos del mundo no es un reto, pero depende de lo que consideres un reto", comenzó a explicar en DAZN.

"Para mí, un reto es cuando vas a un equipo y lo conviertes en un de los 'top'. Pero ir a la liga italiana es un movimiento genial. Gracias a Cristiano Ronaldo, la Serie A está creciendo y me hace feliz porque la Serie A es como mi segundo hogar", explicó.

Además, también se mojó sobre qué equipos considera que tienen posibilidades en la Champions. "La Liga de Campeones está bastante abierta, no hay un equipo que se destaque. Todos los equipos pueden ir a la final y ganarla", dijo. "Espero que uno de mis antiguos clubes gane: PSG, Manchester United, Juventus o Barcelona", concluyó.