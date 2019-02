Thomas Gravesen, conocido como "El Ogro" durante su paso por el Real Madrid, ha publicado una biografía en la que recoge alguna de sus mejores anécdotas. Las historias del jugador danés se encuentran en el libro 'Mad Dog Gravesen' ('Perro Loco Gravesen') y las recoge el Daily Mail.

Le rompió un diente a Ronaldo

Su paso por el Everton y la selección danesa puso a Gravesen en el centro de la mirada de los grandes equipos europeos. El centrocampista consiguió, a base de esfuerzo, llegar al Real Madrid y compartir vestuario con los Galácticos.

Una de las anécdotas más curiosas fue la que estuvo envuelto Ronaldo. En un entrenamiento -en el que él solía ser protagonista- "el ogro" levantó al brasileño por los aires y el ejercicio terminó con un diente roto.

Guerra de fuegos artificiales con Rooney

Otra de las grandes historias de Gravesen fue una guerra de fuegos artificiales contra Rooney, con el que coincidió en el Everton. En el libro explica cómo la rivalidad de los jugadores era real también fuera de los vestuarios.

La escena la relata David Moyes: "fue en el antiguo gimnasio. Estaban disparándose fuegos artificiales. Tenían cohetes cargados de pólvora apuntándose. Tommy nunca escuchaba pero no lo hacía con mala intención. Era buen chaval pero está loco".

Perder 54 millones en una noche

Después de retirarse, el danés se mudó a Las Vegas, donde empezó a protagonizar todo tipo de rumores. Vivir en una mansión -junto a André Agassi, Steffi Graff, Nicholas Cage- o pasearse en un lujoso Mercedes MLS Mclaren mostraban parte de su fortuna y alimentaban los rumores locales.

"Puedo confirmar que ganó 80 millones (de libras), pero no fue fácil. Estuve en una de las sesiones, estaba jugando y llegó a perder 54 millones en una noche. Sin embargo, no puedo decir contra quién", recogen en el medio inglés.

Trabajó como vendedor de coches

De joven, cuando comenzó a despuntar en los partidos que jugaba por diversión, Gravesen tuvo que trabajar en una empresa que vendía piezas usadas de coche porque necesitaba "consumir la energía cuando no jugaba".

"Necesito saber que el despertador va a sonar por la mañana, si no, no podría acostarme. He tenido algún periodo en el que no trabajaba y sólo era capaz de dormir por la mañana. Notaba que mis capacidades para jugar al fútbol empeoraban, como mi estado físico", explica.

Una relación con una actriz porno

El jugador danés también habla de su vida sentimental en el libro. Relata que cuando era joven ni siquiera se atrevió a pedirle el número de teléfono a la que más tarde fue su primera pareja. También hablar de su relación con Kira Eggers, actriz porno.