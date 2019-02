Indignación de la hermana de Gregorio Ordóñez con Casado por usar a las víctimas de ETA "para hacer campaña"

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por la banda terrorista ETA en 1995, ha cargado esta mañana en la Cadena SER contra el líder del PP, Pablo Casado.

Consuelo Ordóñez se ha indignado por las recientes comparaciones de Casado entre ETA y el independentismo catalán, con frases como "la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA". "Nos indigna y no lo podemos tolerar, nos da igual que sea Pablo Casado o cualquier otro líder político. Pero, un político que se apropie y que hable en nombre de las víctimas es indigno, indecente y no lo vamos a tolerar", ha dicho.

"Cuando se están vertiendo mentiras y se está utilizando a las víctimas en la batalla para arrojarlas políticamenet al contrario ahí es donde somos muy firmes y lo denunciamos", ha querido dejar claro. Ordóñez ha dicho que la situación en Cataluña no es terrorismo. "Hace mucho daño la banalización del lenguaje y las comparaciones que nada tienen de comparación las unas con otras. El terrorismo no tiene nada que ver con la situación que se está viviendo ahora en nuestro país con el independentismo. No tiene nada que ver", ha insistido.

La hermana de Gregorio Ordóñez también ha hablado con el periódico El País para insistir en estos argumentos.

"Tienen muchísimos temas para hacer política. Que deje de utilizar a las víctimas del terrorismo para hacer campaña. Que no nos manosee ni nos manipule". "Zapatero no nos traicionó ni nos engañó. Pidió el aval del Congreso para negociar con ETA y se lo dieron. Toda la vida se ha negociado con ETA. En este tema deberían estar todos muy calladitos". "Me duelen sus palabras. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No me gusta nada la situación que hay en Cataluña, me parece muy grave, pero no es terrorismo. Lo que más daño hace a las víctimas es ese tipo de banalización. Es una forma de frivolizar" "Covite no se siente ultrajada por el Gobierno. ¿Cómo se puede ser tan atrevido y apropiarse del sentimiento de todas las víctimas? Todo lo contrario. La promesa de transparencia que nos hizo la está cumpliendo como no había hecho antes ningún Gobierno y sin ninguna obligación de hacerlo". "Los presos que han llegado a cárceles vascas lo han hecho por el tercer grado, la libertad condicional, ... y eso lo deciden los jueces de vigilancia penitenciaria cuando cumplen una serie de requisitos. Casado está confundiendo todo el rato con este tema, pero nosotros nos hemos estudiado las leyes. Nos lo hemos aprendido muy bien". "Dice muy poco de ellos que nos utilicen. Nos indigna y nos sentimos muy molestos por este tipo de declaraciones".