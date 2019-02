Jorge Javier Vázquez, contra el público de 'GH DÚO': "Mejor que no venga"

Los abucheos en el plató de 'GH DÚO' han agotado la paciencia de Jorge Javier Vázquez. Este jueves, el presentador del reality de Telecinco aprovechó el final del programa para abroncar al público por abuchear a los concursantes durante toda la gala.

"A estas horas que sigo haciendo reflexiones y ya tenemos la lengua suelta diré que me encanta lo que pasa en el plató, que el público está vivo, pero...", empezó diciendo. "Por favor, que la gente salga en televisión no quiere decir que se les pueda decir absolutamente de todo. Son personas, como otras, que están trabajando".

Y concluyó: "Si hay público que piensa que esto no lo puede resistir, mejor que no venga y que lo haga desde su casa. Aquí venimos a divertirnos, a participar, pero no a soltar toda la mala leche que llevamos acumulada de toda la semana".

Las palabras de Jorge Javier calaron profundamente en la audiencia. Tanto es así que los espectadores no dudaron en utilizar sus redes sociales para responder al presentador:

hay jorge javier se te ve el plumero.Eres el menos indicado para decier eso cuando tu as hecho lo mismo salvame, que bajos as caido con ese comentario. — agustina River🙊🙊🙊🙊🙊🙊 (@Candy2German) 15 de febrero de 2019

Jorge Javier el presentador de GH tratando como la mierda al público una vez más. #GHDÚOGala7 — ELEGIDA DE DIØS (@ElegidaDeDiosGH) 15 de febrero de 2019

Jorge Javier si el público, no va ni ve el programa que presentas te quedas sin trabajo, recuérdalo 😉 #GHDÚOGala7 — C🌚C🌚 (@ser_1989) 15 de febrero de 2019

Se queja Jorge Javier de los abucheos cuando luego los ponían enlatados. Anda iros a la mierda #GHDUOGala7 pic.twitter.com/h84SDwxwEO — Hasta Nunki (@hastanunkinews) 15 de febrero de 2019

Jorge Javier Vázquez, abucheamos a quien nos da la gana y aplaudimos también a quien nos da la puta gana, no eres nadie para decir lo que la audiencia tiene que hacer.. Que nos tienes hasta las narices, cojones!!#GHDUO15F — carmen (@themoramontero) 15 de febrero de 2019

Abucheos a Sofía hasta por respirar.

Jorge Javier: 😊.



Abucheos a Candela.

Jorge Javier: 😊.



Abucheos a Antonio por hacerse la víctima y a Kiko por quitarlo de la palestra.

Jorge Javier: 😡.



¿Queda claro a por quiénes tenemos que ir en cuanto salgan nominados no? #ghduo15F — Cleo 🌪️💚 (@SrtaMantoux) 15 de febrero de 2019