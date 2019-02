La indignación de una joven tras no poder denunciar una agresión machista que presenció en el Metro de Madrid

La tuitera Mar Baena denunció por Twitter lo que no pudo hacer en una comisaría de Policía de Madrid. La joven, que presenció una agresión machista en el Metro de Madrid la pasada noche del 14 de febrero pero, pudo hablar con la víctima y con el encargado de seguridad de la red ferroviaria pero sus intentos fueron inútiles.

Todo comenzó en la parada de la Línea 2 de Metro en Ópera, en el centro de Madrid, cuando Mar y su pareja vieron como un joven discutía con acompañante. La disputa fue a más tras varios empujones y acabó con el presunto agresor agarrando del cuello a la que se supone que era su novia.

La tuitera explica en un hilo de Twitter cual fue su actuación visto que un agente de seguridad no actuaba ante lo que estaba ocurriendo. Tras hablar con éste y con la víctima, vio como el "agresor" se mostró con "con actitud chulesca". "¿Yo le he pegado? ¡Yo no le he hecho nada! Es un juego (...) Que venga la Policía, que venga! Yo no he hecho nada".

La chica agredida, visiblemente afectada según cuenta Mar Baena, no quiso denunciar y acabaron desapareciendo por la línea 5 del mismo metro de Ópera. Entre el enfado e indignación, la joven se dirigió a la comisaría más cercana visto que la Policía no acudía al lugar. Allí, le explicaron que no podía denunciar al no conocer los datos del agresor. "'Y para qué te vas a llevar el disgusto tú por alguien que no quiere denunciar' a lo que yo contesté 'lo que no puedo hacer es irme a mi casa después de ver cómo ese hombre pega a su novia en mi cara'", explica lo que le contaron.

"Yo me pregunto, ¿si en lugar de una agresión machista, hubiera visto un asesinato? ¿Tampoco podría poner una denuncia porque no sé los datos del agresor?", denunció en Twitter la joven, que de esta manera ha hecho llegar su indignación a las cuentas oficiales de Metro y de la Policía para que esta situación no se vuelva a repetir.

La propia cuenta de Metro ha contestado: "Gracias por contarnos, lo hemos trasladado y puedes confiar en que trataremos estos datos con toda seriedad".

