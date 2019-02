Ernesto Valverde: "Ante estos partidos hay que ir con la guardia alta"

El técnico barcelonista Ernesto Valverde asegura que sería "un error" no tener la mirada puesta únicamente en el partido de este martes ante el Lyon y pensar en que la vuelta se disputa en el Camp Nou, un compromiso ante "un gran equipo, temible en su campo" y que se mantiene invicto en Europa.

En la víspera del partido de ida de octavos de este martes en Lyon, Valverde comentó que su equipo lleva tiempo esperando este partido, seguramente después del mal sabor de boca que dejó la temporada pasada la eliminación en cuartos de final a manos del Roma, que remontó (3-0) el 4-1 que consiguió el Barça en la ida. "Son un gran equipo, no ha perdido ningún partido y en su campo, el Lyon es temible. Tienen un gran juego de ataque, con muchos jugadores ofensivos y con un gran despliegue. Será un partido complicado", aventuró el técnico.

Del Lyon, Valverde destacó el bloque con independencia de las individualidades, aunque citó a Ferland Mendy, Nabil Fekir, Bertrand Traoré o Memphis Depay. "Lo que me gusta es que atacan siempre, que aprietan siempre", insistió.

Se refirió como "muy importante" la baja de Fekir -sancionado- para el OL: "Es un jugador que puede resultar decisivo, un jugador que juega de mediapunta, que mete goles, da asistencias. Es un baja importante para ellos e intentaremos aprovecharla".

Pese a que el Barça hace tres años que no gana un partido como visitante en eliminatorias europeas, Valverde comentó que se tiene que leer este dato por lo dura que resulta esta competición. "Es complicada, pero los retos están para intentar superarlos. También se decía que no marcábamos fuera de casa y este año contra el Tottenham, el Inter o el PSV lo conseguimos. Va a ser difícil, lo sabemos", aseguró.

Y parte de la rueda de prensa se centró en la eliminación de la pasada temporada ante el Roma. Valverde recuerda que antes de aquel partido todo el mundo decía que era el rival "más flojo", que su equipo llevaba una racha impresionante de partidos sin perder y tenía la sensación de que no podía hacerlo. "Ante estos partidos hay que ir con la guardia alta", aseguró. En todo caso, el técnico admitió que el vestuario está preparado, ansioso por jugar y presionado, pero no por ganar la Champions, sino "por pasar la eliminatoria".

Tras pasar de puntillas sobre la posibilidad de que Coutinho regrese al once como mediocampista y en cuanto a alinear un mediocampo más técnico que físico, o al revés, tampoco quiso dar pistas sobre Samuel Umtiti y su regreso al equipo. "Viene porque tiene el alta, porque tenemos una baja (Vermaelen) y porque es un gran jugador. Antes me preguntabais por qué no iba y ahora me vais a preguntar por qué viene", se preguntó.

Después de haberlo ganado todo con el Barça, menos la Champions, a Valverde le preguntaron si sueña con ello. El técnico dijo que el equipo tiene "mucha ilusión" en esta competición, pero que la clave es centrarse en el día a día.