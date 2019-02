Mandos policiales y militares ordenan los secuestros exprés en Venezuela

El jefe de una de las bandas de secuestros exprés que actúan en Caracas reconoce a la Cadena SER que mandos policiales y militares son los que fijan los objetivos de los secuestros exprés proporcionando información a los secuestradores. Según su testimonio grabado en una casa de Caracas el dinero que se exige para liberar a la víctima puede llegar hasta los 50.000 dólares. No todo es para los secuestradores, parte de este dinero se lo quedan las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro para su bolsillo y para sufragar actos de campaña electorales.

Hemos tenido que distorsionar su voz y pixelar su cara, evidentemente por motivos de seguridad, y les advertimos que alguna de las expresiones que vierte este secuestrador pueden resultar ser duras.

No tiembla cuando le preguntamos qué pasa si la víctima no paga: "Llega el momento que nos dan la orden y lamentablemente tenemos que matarlo". Según su relato, los cadáveres de las víctimas acaban en fosas comunes en el cementerio de Caracas. En Venezuela el secuestro exprés es el delito más rentable, común e impune. Los objetivos habituales son empresarios, ganaderos y comerciantes principalmente venezolanos. Estos secuestros suelen ser ejecutados por personas menores de 40 años que buscan dinero fácil y rápido. Se puede llegar a pedir hasta 50.000 dólares aunque habitualmente por cada objetivo se paga entre 15.000 y 20.000 dólares.

¿Desde cuándo te dedicas a hacer secuestros exprés?

Desde hace muchos años atrás me dedico a hacer secuestros exprés. Lo hacemos por la situación que sigue en Venezuela donde el sueldo no alcanza para nada. Yo soy exfuncionario del C7P.

¿Tú has sido policía?

Sí. Ya no soy desde hace menos de 12 años y me retiré por la situación económica porque el sueldo no alcanza para nada.

¿Y cómo hace un policía para pasarse a ser secuestrador exprés?

Esto sale del grupo que tenemos, los jefes nos dicen a quién tenemos que ir a buscar y a quien tenemos que ir a secuestrar. A través de eso nosotros agarramos un buen salario.

¿Cómo se organiza un secuestro exprés? ¿Cuántas horas dura un secuestro de este tipo?

Depende de la persona que pague el rescate, si lo paga antes mejor. Normalmente le damos 72 horas para que le dé el tiempo necesario para recuperar el dinero que tiene que pagarnos. Aproximadamente 15.000, 20.000 (dólares) depende del tipo de secuestro que tengamos en ese momento.

¿Esto es lo máximo que se puede pedir por un secuestro exprés?

No porque si de repente es ganadero le puedes dar más "chance" (oportunidad), más horas para que puedas reunir los dólares.

¿Cómo se hace? ¿Se llama a la familia? ¿Se lanzan amenazas? ¿Qué 'modus operandi' se sigue para que una familia acabe pagando?

Todo eso lo monta el gobierno. Es el gobierno quien nos dice vayan a secuestrar a esa persona. Nosotros vamos, dejamos su carro, su teléfono. Nosotros solo lo agarramos en el carro, y con la misma desaparece y esperamos la respuesta que nos digan los jefes de que ha pagado el secuestro y a cada uno le toca su parte.

¿El gobierno dirige?

Los grandes jefes son los que dirigen los secuestros planificados

Pero los grandes jefes de los grupos de secuestros, ¿no? ¿no el gobierno?

Si del mismo gobierno.

¿Del mismo gobierno de Maduro?

Del mismo gobierno de Maduro. Ellos se encargan de cronometrar y canalizar todo.

¿Y qué tipo de "profit", que tipo de beneficio tienen ellos?

Me imagino que para las campañas, para ese tipo de actos que ellos hacen y donde despilfarran la plata como a ellos les da la gana. Me imagino que a través de eso pagarnos a nosotros porque el salario es mínimo y eso no alcanza para nada.

De un secuestro exprés de 10.000 dólares, tú que eres jefe de una banda ¿Cuánto te puedes llevar?

A nosotros nos viene tocando por cabeza 700, depende de la tajada que nos toque podría ser 1000 dólares porque somos un grupo de 8.

¿Y cuántos secuestros exprés se pueden llegar a hacer al día?

No, eso es por mes. Cada dos o tres meses depende de las personas que nosotros estudiemos.

¿Qué pasa si los familiares de la víctima no pagan?

Bueno, llega el momento que nos dan la orden y lamentablemente tenemos que matarlo. Y esa es la situación que sigue hoy en día.

Si no pagan, ¿se les mata?

Sí, si no pagan se les mata. Esa es la orden que hay.

Eso en los secuestros exprés, pero hay secuestros en que se da más tiempo a los familiares para que tengan más tiempo en pagar?

Sí, pero cuando es así comienzan las investigaciones de otros grupos y tenemos que defender las cosas pero no le damos mucho chance sino 72 horas nada más.

¿La víctima es torturada? ¿Tiene algún tipo de maltrato mientras es retenida?

No, a eso no nos dedicamos. Nos dedicamos a secuestrarlo y a que pague el rescate.

¿Y qué hacéis con los cadáveres de las víctimas cuando no pagan?

Van a fosas comunes.

¿Aquí en Caracas?

Sí, aquí en Caracas.

Se les lleva a las fosas comunes y se les deja ahí

Sí, desaparecida completamente y no hay rastro alguno.

No hay advertencias para la familia, ¿ningún tipo de información para los familiares?

Sí, así se quedan. Es como dice el dicho, una limpieza completa.

¿Te acuerdas de tu primer secuestro?

Sí, en realidad fue un poco duro, pero después me acostumbré y es a lo que me dedico, lo que me gusta.

¿Es a lo único que te dedicas?

Sí después de que me retiré de la policía es a lo único a lo que me dedico.

¿Fue duro? Porque tiene que ser duro retener a una persona en contra de su voluntad ¿Incluso para ti secuestrador?

Sí, porque uno es padre de familia, pero ahora mismo como padre de familia hay que llevar el pan a casa, entonces como dice el dicho "tienes cara de perro pero tienes que llevar el pan a casa".

¿Es el negocio más rentable ahora mismo en Venezuela?

Hoy en día es lo que más se ve. Secuestrar a las personas para que uno pueda tener mejor vida y una mejor calidad de vida.

Sin embargo, las estadísticas que tampoco son datos oficiales dicen que los secuestros exprés han bajado

No, eso es mentira. Todo sigue igual, lo que pasa que todo queda oculto, no sale en las noticias porque es el mismo gobierno el que hace las cosas.

¿Hay muchos policías que se dedican a esto?

Sí, ahora somos un grupo de ocho y esperamos las órdenes de gente de arriba para nosotros proceder.

¿Y los de arriba son policías?

Sí, son comisarios, inspectores.

¿Comisarios que están en activo?

Si están en activos, tienen sus cargos y dan las órdenes.

¿Dónde se retienen a las víctimas? ¿Dónde se las mete mientras están secuestradas?

Puede ser que hoy estemos aquí, que mañana estemos en Valencia y así sucesivamente. No solo estamos en el distrito capital, nos movemos por todas las zonas.

Pero se les retiene en ¿un coche, una casa?

De vez en cuando les metemos en una hacienda y cuando no es una hacienda en una casa abandona y así sucesivamente. Eso son cosas que nosotros hacemos fuera de la vista de las personas por la necesidad que ahora tenemos en Venezuela.

¿Se organizan secuestros desde la cárcel?

De la cárcel también nos pasan comunicaciones y vamos a por esas personas.

¿Y cómo os pasan la información desde la cárcel?

Eso lo hace el propio gobierno, que nos pasa la información a nosotros. Hablan con los clanes, le pasan la información a los jefes y nosotros procedemos.

¿Has matado a alguna víctima?

Mira, algunas veces no a una, a varias personas porque no han pagado a tiempo. La orden es matar y limpiar para que no haya evidencia.

Y que dicen esas víctimas? ¿Piden clemencia?

Sí, dicen que les perdone pero ahí es donde viene el error porque si nosotros no lo hacemos lo hacen los jefes. Entonces nosotros tenemos que proceder, eliminarlo y limpiar. Esa es la orden.

¿Y cuando vas a tu casa, ¿piensas en eso?

Los primeros días si pensaba bastante, ahora ya no me preocupa. Visito a mi familia, me quedo tranquilo y me quedo en la casa.

¿Esta semana has planificado algún secuestro?

Estamos planificando uno que nos va durar tres meses, lo estamos planificando y vamos a esperar la orden para ir contra ese personaje.

¿Cómo se hace el seguimiento? ¿Cómo se establecen los dispositivos?

Primeramente vamos a los liceos de los niños que son pago y de ahí vamos al seguimiento que pude durar hasta un año. Estudiándolo para luego proceder.

¿Me puedes decir cuántos grupos de secuestradores existen aquí en Caracas?

Nosotros somos 8 grupos ya pero hay en otras partes tres grupos ya que pueden pertenecer a otras zonas como Valencia.

¿A ti te gustaría hacer otra cosa?

Te voy a ser sincero. Me ha ido bien y para volver a la misma situación prefiero seguir haciendo la misma cosa.

¿Son castigados por el gobierno este tipo de delitos? Con la connivencia del gobierno de Maduro tendrás menos posibilidades de que te detengan, ¿no?

No, no te creas. Nosotros hemos tenido que entrando a plomo y sin embargo el gobierno no nos apoya en todo. Una parte sí y otra no. No puedes decir nada tienes que morir callado porque es entonces cuando comienzan a rodar cabezas.

¿Eso quiere decir que en un interrogatorio tienes que mantener la fidelidad sobre quién te da las órdenes de arriba?

Efectivamente, porque el que habla se muere.

¿Tu familia sabe a qué te dedicas?

No, ellos no saben nada. Saben que era funcionario de policía judicial pero hoy en día no saben a que me dedico.

¿Qué está pasando en Venezuela ahora mismo?

Ahora la política se ha vuelto una mierda. Si esto no se acaba a plomo tienen que buscarle la vuelta porque este presidente no recapacita.

¿Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo?

Sí, Caracas es muy peligrosa. En cualquier momento si te descuidas o te roban o te matan.