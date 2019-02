Abascal no tiene "el Estado en la cabeza" pero ve suficiente tener "España en el corazón"

Con un numeroso público puesto en pie, y entre aplausos, se ha presentado Santiago Abascal en la sede del diario La Razón, donde ha sido invitado a participar en una charla-coloquio en la que el presidente de la formación ultraderechista ha desgranado las líneas maestras de su partido de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Unos comicios que para Abascal ya ha ganado "dos meses antes" su partido, porque considera que, tras la manifestación de Colón, han logrado que Pedro Sánchez convocara dichas votaciones.

Entre alegatos contra los independentistas y las formaciones de izquierdas, además de contra algunos medios de comunicación a los que acusa "de alimentar irresponsablemente" a esas formaciones, Abascal ha reconocido que no tiene "el Estado en la cabeza", en referencia a las preguntas sobre asuntos del día a día de nuestro país que no ha sabido contestar en otras comparecencias, pero considera que no hace falta porque España tiene "altos funcionarios capacitadísimos" mientras que él tiene, asegura, a "España en el corazón".

El líder de la extrema derecha ha anunciado además una gran convocatoria con simpatizantes y afiliados como la que realizó hace un año en el Palacio de Vistalegre, en Madrid. Esta, que no tiene fecha por el momento, se realizará en Barcelona, "en la tierra donde algunos piensan que no tenemos nada que decir" señalaba Abascal.

Sobre la famosa foto en la plaza de Colón, el político vasco ha reconocido no sentirse cómodo "con quién no se quiere fotografiar" en referencia a las reticencias del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien ha interpelado indirectamente para asegurar que el "cordón sanitario" que algunos miembros de su formación quieren aplicar contra Vox se está convirtiendo "en una soga para Ciudadanos", para rematar afirmando que quizás tendrán que ser "otros" lo que se planteen si entran en un gobierno con su formación porque ellos no se conforman "con ser la segunda o tercera fuerza" de la alternativa de derechas para llegar a La Moncloa.

Abascal ha reconocido además no haber recibido ningún llamada de los otros partidos de derechas para unas posibles listas conjuntas al Senado aunque considera que hay otras formulas posibles.