Vuelve la chica del 'claro que sí, guapi': "¿Cuánto mide la plantilla del zapato?"

¿Recuerdas a Coral González, la joven que se convirtió en una estrella viral en 2016 con la icónica frase 'claro que sí, guapi'? Pues bien, la actriz y bailarina ha vuelto a nuestras pantallas para protagonizar el nuevo spot publicitario de Chicfy.

"¿Cuánto mide la plantilla del zapato?". Así empieza la segunda colaboración de Coral con la marca de moda, una publicidad que apuesta una vez más por una base musical pegadiza y esa palabra que se vuelve a repetir durante todo el anuncio: "Chic-chic-chic-chic".

En el vídeo, Coral y su compañero bailan sin parar al ritmo de esta canción que busca la viralidad de la mano de la chica del 'claro que sí, guapi'.

Cabe recordar que Coral González se convirtió durante unas semanas de 2016 en toda una celebridad gracias a ese anuncio. Tanto es así que la joven bailarina recibió ofertas para trabajar en televisión, como, por ejemplo, 'Gran Hermano VIP'. "He tenido muchas ofertas para programas de televisión, pero si me meto en ese sector tendría que dejar mi carrera. Creo que eso será mucho más tarde", aseguró en su momento a la Cadena SER en una entrevista exclusiva. "Quiero seguir como estoy ahora mismo. Que nadie me saque de mi carrera como bailarina y como actriz. Estoy muy centrada y sigo mi camino, por mucho chic, chic que haya ahora".

¿Seguirá pensando lo mismo?

📢 alerta te-ma-zo: ‘es decir, chic’ ha llegado para que bailes sin descanso. ⚡️ compra y vende moda gratis. descarga >> ¡chicfy! pic.twitter.com/nMzi1TsT9J — chicfy (@chicfy) 16 de febrero de 2019