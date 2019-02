Bartomeu: "Cuando Messi deje de jugar con nosotros, nadie podrá sustituirlo"

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, cree que Leo Messi prolongará su carrera más allá del contrato de dos temporadas que tiene actualmente, hasta 2021, pero asegura que, en cualquier caso, su equipo ya trabaja en preparar un futuro en el que no podrá contar con el astro argentino.

"Ya pensamos en eso, pero es un futuro todavía lejano. Es un jugador joven, tiene 31 años, su rendimiento es muy bueno, juega cada vez mejor, no sé cómo lo hace", explica Bartomeu en una entrevista publicada este martes en "Le Figaro", con ocasión del partido de octavos de final de la Liga de Campeones esta noche en Lyon.

"Cuando Messi deje de jugar con nosotros, nadie podrá sustituirlo. Es imposible. Detrás de Messi, no hay nadie, ni en el Barça ni en otra parte. El entrenador de entonces tendrá que pensar de qué forma jugará el equipo", anuncia.

Según Bartomeu hay "tres escuelas" que le interesan al club catalán, la brasileña, la holandesa "y en particular la francesa". "Los grandes talentos salen de esos tres países", subraya.

Preguntado por Adrien Rabiot, el presidente del Barça responde que no ha habido ningún contacto con el centrocampista francés -en conflicto con su club, el París Saint Germain (PSG), del que se quiere ir-. "Si lo hubiera no se lo podría decir", asegura.

Bartomeu elude entrar directamente en la cuestión de si les interesa: "La planificación del club para las próximas temporadas no se ha lanzado todavía, nos pondremos en marzo".

Añade que el Barcelona da prioridad a los jugadores de su equipo B y si no los encuentra allí, los va a buscar al exterior. "Lo único seguro sobre Rabiot -concluye- es que el 30 de junio quedará libre", en referencia a que en esa fecha expira el contrato con el PSG.

Sobre la posibilidad de que Neymar vuelva a Barcelona, hace notar que en ningún momento ni su padre, ni él mismo, ni nadie de su entorno los ha llamado para decir que querría volver.

"El Barça ha apostado por dos jugadores en el ataque, Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, que compramos con la venta de Neymar. Nuestra hoja de ruta está trazada", declara.

Insiste en que para el Barcelona la ambición es tener grandes jugadores "para ganar, no para hacer negocios". En el caso de Neymar, no querían los 222 millones de euros que el París Saint Germain (PSG) pagó por su libertad porque no querían venderlo.

Y por eso mismo afirma que si alguien quiere comprar a Busquet, Piqué o Messi, "no están en venta".

Respecto al partido de esta noche, reconoce que "será complicado" para el Barça porque si el Olympique Lyonnais ha llegado a octavos de final es porque "hacen bien las cosas", y van a jugar con la tranquilidad de haber alcanzado esa fase de la competición.

"Para nosotros, sin embargo, todo el mundo espera que lleguemos a la final", comenta Bartomeu.