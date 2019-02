Fulvio Collovati, ex jugador italiano y campeón del mundo de España 82, ha sido sancionado por la cadena italiana RAI tras hacer unas declaraciones machistas en las que afirmaba que escuchar a mujeres hablar de tácticas deportivas "le revolvía el estómago".

"Cuando escucho a una mujer hablar de táctica se me revuelve el estómago. Una mujer puede hablar de cómo ha ido un partido, pero no puede hablar de táctica porque no entiende como un hombre y no hay nada que hacer", dijo en el programa Quelli che il calcio.

Las declaraciones fueron ampliamente criticadas en redes sociales. Como disculpa, el ex jugador publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que afirmaba "pedir disculpas si las frases han ofendido la sensibilidad de las mujeres·". "No fue mi intención ofender a nadie, quien me conoce sabe cuánto respeto a las mujeres", explicó.

“Mi marido habló de táctica, algo que, explicado por una mujer, no me convence. Cuando presentaba los programas de fútbol nunca tuve la intención de hablar del 4-4-2. La visión del mundo ‘unisex’ no me pertenece. Hablar de fútbol lo pueden hacer todos, decir cosa justas es otra cosa”, explicó en un tuit su mujer.

Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a Quelli che il Calcio pure in un clima goliardico , abbiano urtato la sensibilità delle donne .Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno , chi mi conosce sa quanto io rispetti l\'universo femminile. — Fulvio Collovati (@FulvioCollovati) 18 de febrero de 2019