Sánchez agradece a Podemos su apoyo y critica el "filibusterismo" de PP y Cs

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este martes al grupo de Unidos Podemos su apoyo durante esta legislatura, mientras ha criticado el "filibusterismo y obstruccionismo parlamentario" de PP y Cs que ha provocado que muchas iniciativas "se hayan quedado en el tintero".

En su última sesión de control en el Senado, antes de la disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo para las elecciones generales de abril, Sánchez se ha enfrentado a las críticas en el Senado de Unidos Podemos, que han sido sus socios de Gobierno, pero ha atribuido estas "discrepancias" a la proximidad de los comicios. A la hora de responder a estas recriminaciones de la senadora de Pilar Garrido, quien preguntaba sobre lo que piensa hacer el Gobierno para garantizar a la ciudadanía una España social y democrática, Sánchez ha lamentado que muchas cuestiones no han salido adelante por culpa de la derecha.

Y ha manifestado su esperanza de que el 28 de abril los españoles no solo "den la espalda a la crispación" de PP y Ciudadanos, sino que salga de las urnas una mayoría parlamentaria amplia para poder revertir los recortes de los Gobiernos populares y adoptar las medidas que "unen a las fuerzas progresistas".

Garrido ha criticado a Sánchez por "no haber estado a la altura" además de no haber sabido "resistir" porque "le faltó coraje", y le ha reprochado el haber sucumbido a las "críticas malintencionadas" de los partidos de derecha y haber "tirado la toalla", por lo que Unidos Podemos se siente "defraudado", ha dicho. Para Garrido, Sánchez ha renunciado a liderar la posibilidad real de cambio en el país, por lo que le ha pedido que "se haga un lado" ante una nueva España que se abre camino y él ya ha perdido oportunidad de liderar, tras no haber sabido "cuidar ni valorar" la mayoría que apoyó la moción de censura.

Sánchez ha atribuido estas críticas a la precampaña y ha dicho entender que ahora Unidos Podemos tiene que distanciarse del PSOE y del Gobierno. Además, ha puesto en valor que se "han hecho muchas cosas en poco tiempo" y ha reivindicado que el PSOE ha sido consciente de que no tenía la mayoría junto a Unidos Podemos y debía llegar a acuerdos con otros grupos, como PNV, PDeCAT y ERC.

"Teníamos que ser flexibles", ha asegurado Sánchez, quien ha añadido que esa es "la diferencia" con Unidos Podemos, que los socialistas han sido conscientes de cuál era la mayoría que tenían en el Congreso. Tras agradecer el apoyo de este partido y su "buena voluntad" hasta ahora, ha destacado que la moción de censura sirvió para abrir un nuevo tiempo y sacó a la política "del lodazal de la corrupción en la que la había sumido el PP".

Esta afirmación provocó protestas desde las bancadas de los senadores populares, a los que Sánchez replicó que "tiene la piel muy fina", ya que cree que su afirmación es un planteamiento "bastante objetivo" en comparación con los "insultos" que el líder del PP, Pablo Casado, le ha dirigido. El propio presidente del Senado, Pío García Escudero, ha intervenido para reclamar silencio. "Este es el último pleno, vamos a acabar bien la fiesta", ha solicitado.