Javier Tebas, aseguró que el jugador del FC Barcelona Lionel Messi es "el mejor futbolista de la historia" -pese a confesarse "madridista"- y explicó que no reconocer esta afirmación es "no saber de fútbol".

"Messi ya trasciende lo que es ser un jugador del FC Barcelona, es un icono de nuestra LaLiga y el jugador más importante que ha pasado a nivel mundial por nuestra competición y está por encima de todo", manifestó Tebas en una entrevista distribuida por Omnisport.

El máximo responsable de LaLiga no dudó en señalar al argentino del Barça como el número uno de todos los tiempos. "Yo soy madridista, pero no reconocer que Messi es y va a ser el mejor futbolista de la historia es no saber de fútbol", aseguró.

Además, Tebas confirmó que su deseo sigue siendo crear un premio al mejor jugador de LaLiga que lleve el nombre de Leo Messi. "Lo hablaremos y lo trabajaremos, aunque ya se armó polémica, pero bueno... Si hemos tenido esa suerte de tenerlo en el campeonato, ojalá Messi acepte que un premio de la competición lleve su nombre", sentenció.