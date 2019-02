Directo | Pablo Casado: "Vaya tomando la última decisión como presidente y empaquete el colchón"

Penúltima sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados antes de que se disuelvan las Cortes de cara a las elecciones anticipadas del 28 de abril. Unos comicios que sobrevuelan las intervenciones de los parlamentarios. El líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a enumerar acciones del Gobierno que a su juicio han sido negativas para España y le ha pedido que vaya pensando en su última decisión como presidente "antes de salir de Moncloa" como "empaquetar el colchón", en referencia al libro 'Manual de resistencia' que explica que su primera decisión al llegar a la residencia fue cambiar el colchón y pintar el dormitorio.

El presidente Sánchez ha lamentado su argumentario. "Vaya nivel", ha dicho. "Opta por el insulto porque no tiene razones. El problema que tienen es que no quieren que gobierne la izquierda. Dibuja un país en el que solo cabe usted y los que piensan como usted", ha asegurado. "Señor Casado, tiene la lengua muy larga y las patas muy cortas", le ha dicho.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha dicho que "lo más importante que ha ocurrido en estos meses son unos Presupuestos que ustedes no hubiesen presentado en solitario". Y le ha pedido que no haga recortes "por la puerta de atrás". Le ha preguntado si es verdad que hay una orden secreta de que los ministerios no pueden gastar más del 50% del presupuesto. Sánchez ha contestado con un ataque: "Ayer cometieron un error bloqueando el Pacto de Toledo".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cambiado la pregunta prevista "¿Qué valoración hace de las nuevas circunstancias que concurren en la situación política de España?" por esta otra: "¿Está dispuesto a negociar una mesa con un mediador con Torra en su siguiente legislatura? ¿Puede afirmar que nunca indultará a los golpistas". Sánchez ha respondido pidiéndole que aclarara cuál de las dos cuestiones quería que respondiera lo que ha provocado que ambas se quedaran en el aire. En la réplica, Sánchez le ha dicho que desde la manifestación de Colón se ha puesto "una chaqueta que huele a naftalina. La de la ultraderecha".

La portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, se ha dirigido a la vicepresidenta Carmen Calvo. "Va a pasar a la historia como la relatora de su fracaso", le ha dicho en referencia a Cataluña a lo que éste la he pedido que salieran de la "mentira y la crispación". Y ha dicho más. Ante la pregunta de que cuándo se dio cuenta de que los independentistas le iban a pedir la independencia, Calvo ha contestado de forma escueta y contundente: "El mismo día que usted, cuando sentada en el Gobierno permitió un referéndum ilegal".

Desde Esquerra Republicana, Joan Tardà, ha querido dirigirse "por alusiones" al líder del Ciudadanos Alber Rivera. "Usted nos ha llamado golpistas y le digo, fascista", ha afirmado. Y ha vuelto a apostar por un solución consensuada en el conflicto catalán: "O el diálogo, o el desastre", ha concluido Tardà"