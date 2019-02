Mundó afirma que el referéndum "no incumple" las órdenes del Constitucional

El exconseller de Justicia del Govern de Carles Puigdemont, Carles Mundo, ha comparecido este miércoles al final de una jornada maratoniana en el juicio contra el procés para negar haber usado dinero público en el referéndum ilegal del 1-O y defendiendo que su celebración "no incumple" las órdenes que el Tribunal Constitucional dio en sentido contrario.

Enzarzado durante casi una hora en el interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza, el exconseller de Justicia ha centrado su defensa en negar haber desobedecido al tribunal de garantías y haber usado dinero público, negándose a contestar preguntas, por ejemplo, sobre la logística del referéndum o los disturbios de ese día y del 20 de septiembre. "Un tuit seguro que no tiene que ver con la malversación", ha llegado a decir.

"Ni me ocupaba de eso ni tengo conocimiento de quién ha sufragado" aspectos como las paleletas o las urnas del 1-O, ha dicho Mundó, deslizando que pudo hacerse con "dinero privado". Tras ser advertido por el Constitucional no realizó "ningún acto o resolución tendente a realizar aquello que se me decía que no realizara".

"Un documento estrambótico"

Carles Mundó, exconseller de Justicia y en libertad desde finales de 2017, está acusado de desobediencia y malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide 7 años de cárcel para él, otros 16 de inhabilitación y una multa de 30.000 euros. El escrito de acusación de la Fiscalía, además de la firma de los acuerdos de Gobierno para impulsar el referéndum, sólo le atribuye participar en reuniones "reservadas" con otros políticos independentistas.

Como todos los imputados antes que él, Mundó ha negado enérgicamente tener conocimiento del documento #EnfoCATs que, según las acusaciones, le ubica en uno de los 'Comités' independentistas. "Me pareció un documento estrambótico, en cosas que no consigo comprender".