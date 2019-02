World Press Photo nomina por primera vez a una mujer: Catalina Martin-Chico

La Fundación World Press Photo ha nominado por primera vez a una mujer, la fotógrafa franco-española Catalina Martin-Chico, al premio World Press Photo del Año, otorgado a la "mejor fotografía del año" y considerado el concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo.

Los otros cinco nominados al galardón, que se entregará el próximo 11 de abril en una gala en Ámsterdam, son Mohammed Badra, Marco Gualazzini, Chris McGrath, John Moore y Brent Stirton, según ha informado la fundación este miércoles.

La temática social ha sido la más recurrente entre los nominados, que han fotografiado realidades como las detenciones de migrantes en la fronteras de Estados Unidos, las víctimas de la guerra en Siria o, como la imagen de Catalina, los embarazos en Colombia tras la prohibición de las FARC de procrear.

Las otras tres fotografías nominadas muestran la reacción de los medios durante la desaparición del periodista Jamal Kashoggi, una miembro de un grupo femenino contra la caza furtiva en Zimbabue y un huérfano de Chad frente a una pared con dibujos de lanzadores de granadas.

Este anuncio incluye a los autores nominados al Concurso de Fotografía (World Press Photo 2019 Photo Contest), el Concurso de Narrativa Digital (World Press Photo 2019 Digital Storytelling Contest) y el Concurso de Reportaje Gráfico del Año (World Press Photo Story of the Year). Todos los nominados han sido seleccionados por un jurado independiente, no vinculado a la fundación y que cambia cada año, formado por destacados profesionales del fotoperiodismo como la vicepresidenta de National Geogrpahic, Whitney C. Johnson, el editor de la revista TIME, Paul Moakley y los fotógrafos Neil Aldridge y Nana Kofi Acquah, entre otros.

Barcelona será una de las primeras ciudades del mundo en acoger la exposición de los trabajos ganadores, que está organizada por la Fundación Photographic Social Vision y se podrá ver del 27 de abril al 26 de mayo en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).