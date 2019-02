Disney y Nestlé se retiran de Youtube por su inacción ante contenidos pederastas

El video de un youtuber le ha costado a una de las mayores empresas digitales la retirada de publicidad de Nestlé o Macdonald's. Estas compañías anunciaban esta semana la retirada de publicidad en la plataforma de Youtube, tras saber que un agujero de seguridad permite a pederastas acceder a videos de menores en esta red social.

Quien ha descubierto y comunicado este fallo técnico es Matt Watson, un creador de contenidos de la propia plataforma, en un video que ha tenido más de dos millones de visitas. En él explicaba el problema, que tiene esta mecánica: Youtube, gracias a unos algoritmos, ofrece a sus usuarios recomendaciones de vídeos en función de los criterios de búsqueda. Por tanto, el consumo de vídeos con connotaciones sexuales comporta sugerencias de otros vídeos similares. Si quien busca es un pederasta que quiere llegar a contenidos que involucran a menores, recurriendo a esta técnica, el propio algoritmo de Youtube le facilita sugerencias de videos similares, sin distinguir si los protagonistas son menores o no. Si hiciera esas búsquedas de manera directa, los mecanismos de seguridad y protección de menores, procederían a la detección y el bloqueo del infractor. Con el sistema denunciado por Watson, no sólo no se les bloquea sino que son indetectables.

Watson explica cómo siguiendo unos simples pasos cualquier persona puede encontrarse con sugerencias de vídeos de menores y cuyas escenas son susceptibles de comportamientos y comentarios pedófilos. En muchos casos los vídeos son compartidos por miembros de Youtube que no se corresponden con los protagonistas de los vídeos. Los menores aparecen en situaciones de lo más cotidianas: bailando, practicando alguna actividad deportiva, o hablando de algún tema de interés juvenil, sin embargo, en todos se aprecia una retahíla de comentarios que inundan los vídeos; comentarios que Youtube no censura y que revelan un comportamiento sexual, en estos casos, al tratarse de menores, pedófilos.

Youtube, lejos de castigar esta práctica, premia a los propietarios de canales con muchas visitas con parte de los beneficios publicitarios que la multinacional ingresa. Así que algunos de estos ciberdelincuentes ganan dinero con esta práctica.

Google, la propietaria de Youtube, se ha remitido -a través de un portavoz- a la decisión que se tomó en 2013, cuando tuvo que subsanar estos errores suscitados por los algoritmos de búsqueda que pretendían ocultar lo que precisamente ha denunciado Matt Watson. Pero en este caso tendrá que afrontar las consecuencias de que anunciantes del volumen de Nestlé, Disney, Macdonald’s o Epic Games (propietaria del popular juego ‘Fortnite’) hayan retirado su publicidad de Youtube.