Xiaomi presenta su primer móvil 5G y se adentra en Europa con el sorprendente Mi 9

Tres años después de presentar el Mi 5 en el Mobile World Congress 2016, Xiaomi ha vuelto a Barcelona para dar a conocer sus nuevos productos. Tres años en los que la firma china ha pasado de ser una compañía que destacaba por tecnología de calidad a un precio muy competitivo a convertirse en una alternativa real a otras compañías tradicionales como Samsung, Sony o LG.

Tanto es así que la firma dirigida por Lei Jun se ha convertido en una de las atracciones principales de una jornada en la que también conoceremos los nuevos dispositivos de Huawei, otra de las compañías que aspira a revolucionar el MWC. Y no han defraudado. Después de hablar sobre la casa conectada y la llegada del 5G, la compañía ha presentado sus nuevos teléfonos móviles: el Mi MiX 3 con 5G y el Mi 9.

Así es el Mi MIX 3 con 5G

Después de hacer hincapié en que el 5G es una realidad, el director de productos de Xioami, Donovan Sung, ha presentado una nueva versión del Mi MIX 3. Un teléfono móvil, el primero de la compañía con 5G, que presenta una importante novedad respecto a su hermano menor, presentado hace apenas unas semanas en China.

A simple vista, el nuevo MI MIX 3 es idéntico a su antecesor. Tenemos que adentrarnos en su corazón para dar con su nuevo procesador. Un Snapdragon 855, el más potente integrado por Xiaomi en cualquiera de sus teléfonos móviles, desarrollado para facilitar la integración del 5G en su nuevo dispositivo. Respecto al resto de características, el MI MIX 3 con 5G es idéntico a la primera versión del Mi MIX 3.

Este teléfono móvil destaca por ser un "todo pantalla" real. Todo ello gracias a su mecanismo deslizante para la parte frontal, que le permite esconder la cámara frontal bajo el panel sin la necesidad de perforar la pantalla o recurrir al notch de Apple. Un dispositivo, equipado con un panel AMOLED de 6,39 pulgadas con resolución 2.340 x 1080, mediante el que Xiaomi demuestra la importancia de la pantalla en el panorama de la telefonía móvil actual.

Volviendo a adentrarnos en el corazón desde dispositivo, el nuevo Mi MIX 3 con 5G estará disponible próximamente en Europa con 6, 8 y 10 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Un teléfono móvil que también destaca por su doble cámara trasera de 12 megapíxeles, su cámara frontal con sensores de 24 y 2 MP y una batería de 3.800 mAh. Todo ello a partir de 599 euros.

Características del Mi MIX3. / Xiaomi

Xiaomi confirma el Mi9

Apenas unos días después de presentarlo en China, Xiaomi ha dado a conocer en Barcelona las características del Mi9, el nuevo buque insignia de la compañía. Un dispositivo que destaca por su pantalla AMOLED de 6,39 pulgadas y un especie de notch en la parte superior de la pantalla en la que se esconde la pantalla.

Respecto a su interior, este nuevo dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 855 con hasta 8 gigas de RAM y 256 de almacenamiento interno. Un teléfono móvil que, sobretodo, impresiona por su triple cámara trasera. Una cámara con un sensor principal de 48 megapíxeles, otro de 12 para teleobjetivo y un tercero de 16 con gran angular. Mientras tanto, en la parte frontal monta un sensor de 20 megapíxeles.

Entre el resto de características también podemos encontrar su batería de 3300 mAh con soporte de carga inalámbrica de 20W. Un gran paso en lo que respecta a la carga de los teléfonos móviles, ya que podría reducir considerablemente los tiempos para completar una carga. Todo ello a partir de 449 euros para la versión con 4GB y 64 de almacenamiento y 499 euros para el de 6GB de RAM y 128 de memoria interna.

Xiaomi presenta el 'smartphone' Mi 9, su nuevo buque insignia con triple cámara. / XIAOMI (XIAOMI)

Para el público más exigente, la firma china también cuenta con la versión Transparent Edition. Un teléfono móvil, con las mismas características que el original, equipado con 12 GB de RAM y una superficie trasera trasparente. Mientras tanto, para el público general, la firma también cuenta con una versión más asequible: el MI 9 SE. Un teléfono móvil, con una pantalla de 5,97 pulgadas y batería de 3.070 mAh, que cuenta con 6GB de RAM y 128 de almacenamiento.

Respecto a la disponibilidad de este producto, la compañía ha dado a conocer que el nuevo Mi9 sale a la venta este mismo domingo. No obstante, las primeras unidades no llegarán al mercado hasta el próximo jueves 28. En definitiva, Xiaomi no ha defraudado en una presentación en la que ha dado a conocer sus nuevos buques insignia para 2019.