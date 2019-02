La victoria del Barcelona en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla por 2-4 ha estado marcada por una nueva actuación estelar de Messi que rescató a su equipo en la segunda mitad cuando los de Machín vencían 2-1 gracias a un gran primer tiempo. Los colaboradores del Carrusel Deportivo analizan en el último tramo del programa con Yago de Vega el 'hat-trick' del argentino.

Jordi Martí resume la actuación de Messi calificándola de "matrícula de honor. Se produce en unas circunstancias particulares: en el Pizjuán, un estado que todos tienen marcado en rojo, con una primera parte adversa, con Messi generando dudas. No sé si somos capaces de encontrar un 'hat-trick' con goles de tanta dificultad técnica". Por su parte, para Marcos López lo más trascendente "que ha hecho Messi es liderar la rebelión de un equipo que estaba moribundo. Toda la gente que ha estado hoy en el Pizjuán podrán decir que asistieron a uno de los 'hat-tricks' más bonitos de Messi". Un 'hat-trick' con el que para Yago de Vega Messi demuestra lo que es "tirar del carro". Dani Garrido habla sobre el papel secundario que debería adoptar alguien en la plantilla, y señala que "debería ser el fichaje más caro de la historia del club y ni está ni se le espera".

Pese a tener a Messi en el equipo y salvar un partido más del Barcelona, Jordi Martí se pregunta: "¿Podrá siempre Messi contra todo? Cuidado...tengo la espina de la Champions clavada. Esto es lo que creo que estamos echando de menos en el Barcelona".

En cuanto al partido del Sevilla, Miguel Ángel Chazarri lo analiza diciendo que "el Sevilla ha estado muy bien. Al descanso la sensación era de equipo crecido. Los cambios le han hecho mucho daño. Contra Madrid y Barcelona tienes que estar muy metido y perfecto prácticamente durante todo el partido. No sé si el Sevilla le juega con cierta pleitesía o qué, pero no entiendo lo que le pasa a Messi con el Sevilla". En cuanto a la mala dinámica que encadena el conjunto de Machín, Chazarri señala que "el Sevilla lleva 6 puntos de los últimos 27. Veo al equipo fundido, hoy ha durado 50 minutos, el equipo se hunde mucho y fuera de casa ni siquiera está ganando. Ha jugado muchos partidos y a estas alturas de temporada donde se juega todo, el equipo no responde".

En vísperas a una de las semanas más decisivas de la temporada, Madrid y Barcelona se verán las caras dos veces en un mismo escenario: el Santiago Bernabéu. Marcos López lo tiene claro: "Hay un partido y es el de Copa. El Barcelona tiene un colchón. Es fundamental intentar llegar a la final de Copa, porque además afectaría al Madrid para el partido de Liga". Jordi Martí, en cambio, alude a Messi a la hora de hablar del Clásico copero: "Hay un corte en el que Messi dice 'no tiramos ninguna competición'. La Copa no se tira, es palabra de Messi y hay que salir con todo".

En el otro lado del Clásico, el técnico del Real Madrid, Santiago Solari, habló sobre el calendario calificándolo de capcioso, despertando todo tipo de opiniones. Para Marcos López son unas declaraciones "criticables aunque las diga Valverde. Barcelona o Madrid tienen plantillas para soportar el calendario. El Girona juega lunes y viernes, eso sí sería para quejarse. Miras el calendario del Madrid de aquí a un mes y ves que no se mueve de Madrid en seis partidos". Jordi Martí señala en otra dirección diciendo que "Solari sigue la senda que le marca Florentino. Está demostrando en las últimas semanas que no sabe perder. Es un ridículo patético y espantoso del Madrid buscar cosas fuera que no tienen nada que ver con lo que está pasando dentro". Yago de Vega finaliza reconociendo que "me está dando 'asquete' todo lo que está sucediendo. Todo quejas, que si tweets, que si me quejo del calendario...llorando todos, es lamentable. A ver si hablamos más de deporte y menos de otras cosas", sentencia.