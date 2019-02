Carrusel Confidential: "Algo pasa con Saúl"

Carrusel Confidential regresó como cada domingo y lo hizo con noticias frescas sobre el futuro de algunos de los nombres más.

La primera gran noticia tiene que ver con Saúl. En su entorno más cercano no gusta que le hayan estado moviendo tanto de posición. Piensan que eso no saca su mayor rendimiento y que por tanto devalúa a Saúl de cara al mercado y de cara a la selección española".

La relación de Saúl con Mendes "está rota" y ahora está a punto de firmar, si no lo ha hecho ya, con Stellar Group, la empresa de Barnett, encargada de llevar a Gareth Bale.

La situación contractual de Saúl siempre ha sido compleja, desde que con 16 años, el Atleti vendió el 40% de los derechos del centrocampista a un fondo de inversión relacionado con Jorge Mendes.

Y ahora se ha podido meter el Barça de por medio. Además, tras las renovaciones millonarias de Oblak, Griezmann y Simeone es posible que se pueda hacer.

Asensio, intransferible

Esto, que a simple vista no abre periódicos, tiene mucha importancia de puertas para adentro en los despachos del Bernabéu. Principalmente, porque hablamos del jugador blanco con más pretendientes y con el precio de mercado más elevado, algo que no ocurre, por ejemplo, con Isco.



El resumen es claro: Marco Asensio no está en venta. Así se lo sigue trasmitiendo el club porque, aunque no atraviese su mejor año, las ofertas no paran de llegar. Algunas, superiores a las 150 millones de euros.



El verano pasado se rechazó una oferta de 180 millones de euros, cuando por Isco por ejemplo nadie quiere pagar más de 70. Carrusel Confidential puede contar que clubes como el City, la Roma, el Milán, la Juve o el Chelsea tienen ojeadores que siguen con atención el día a día de Marco durante todo el año, se ponen en contacto con su entorno de manera periódica, y le hacen llegar por diversas vías el mensaje de que si quiere salir, allí tiene sitio.

Tras una temporada difícil, presionado para ser la bandera del equipo, ahora está tranquilo y despejado. Se ha ofrecido a jugar con la Sub21 en el Europeo de Italia si Luis De la Fuente quiere contar con él y cree que Solari tirará mucho de él de aquí al mes de junio.



Con Solari ha tenido varias conversaciones. Una, la mas importante, la que vamos a desvelar ahora, a petición del entrenador. Fue para aclarar aquella famosa frase de Asensio en Movistar sobre la presión y tirar del carro. Le sorprendió a Solari esa declaración y se lo dijo a su jugador. Aquel tema quedó zanjado con los pesos pesados del grupo y con Solari. La directiva, con Florentino y José Ángel Sánchez a la cabeza, siéndole le han trasmitido confianza total. Ahora Asensio tiene ganas de callar bocas con la tranquilidad de saber que el club cuenta con él para muchos años.