El mensaje de Arturo Vidal que evidencia que no se le da muy bien Twitter

Arturo Vidal es un tipo peculiar y en ocasiones las noticias referidas a su figura poco tienen que ver con lo futbolístico. Y para muestra, un botón. El jugador chileno demostró una vez más que eso de las redes sociales no es precisamente lo suyo y se marcó un tuit absolutamente memorable:

El centrocampista del FC Barcelona quiso felicitar a sus compañeros por el brillante triunfo en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, en especial a Messi, Jordi Alba y Coutinho y les quiso mencionar en Twitter aunque no estuvo muy acertado.

Lo cierto es que Vidal no tuvo mucho tino y no mencionó correctamente a ninguno de sus tres compañeros. Queda claro que las nuevas tecnologías y el chileno no se llevan muy bien.