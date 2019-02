Quico Catalán: "Nadie tajantemente puede decir que es penalti"

El presidente del Levante, Quico Catalán, respondió una vez finalizado el encuentro en el que el conjunto granota perdió frente al Real Madrid por 1-2 gracias a dos penaltis, uno de ellos polémico sobre el que se pronunció en los micrófonos de Movistar Plus.

"Son acciones...la primera creo que sí que es una mano, que no tiene intencionalidad pero es una mano. Luego la segunda por más que miro las imágenes no la entiendo. La verdad es que lo pita muy rápido y te sorprende que tan rápidamente pite ese penalti. He visto 37 imágenes y me parece muy riguroso; si hay contacto, no lo hay para que se pite penalti. En la primera parte Carvajal se va con Morales, y creo que lo agarra y con las piernas le desestabiliza. Creo que si le coge a lo mejor se va en una ambulancia, creo que lo roza", explica sobre la acción.

Sobre el encuentro que ha realizado el Levante: "Decepcionado no, estoy muy orgulloso porque creo que hemos hecho un grandísimo partido. Hemos hecho todos los méritos para ganarlo, no hemos acertado y hemos perdido. Recuerdo dos palos...creo que hemos hecho muchísimo para ganar".

"Ves la imagen en el palco e igual que en la mano de Bardhi aunque han pasado varios minutos sabías que podía ser, en este tienes la confianza de que VAR diga que no es penalti. No sé si el VAR ha entrado, entiendo que sí que han dicho algo, y por eso me sorprende mucho más. No todos los penaltis son revisados por el VAR, en el Wanda nos pitan un penalti que entendí gracias a una charla que tuvimos. Si hay alguna interpretación el VAR nunca entra. Si entra en esta, es porque es penalti claro, y me parece muy riguroso. No siempre tienen que entrar", reconoce sobre si entró o no el VAR.

En el palco vieron la imagen al instante, y sobre su conversación con Florentino Pérez dice que "creo que nadie tajantemente puede decir que es penalti. Es la típica jugada en la que los dos presidentes decimos 'es penalti, pues es penalti'. Es el típico penalti que han pitado y te tienes que aguantar...y a casa. Es la típica jugada en la que no se habla mucho. Estaba convencido de que no pitaba penalti".

"Creo que hemos hecho un grandísimo partido, hemos hecho nuestro fútbol. En la primera parte hemos estado muy bien, es verdad que en los últimos 25 minutos no hemos sido nosotros pero hemos dado la cara. Felicidades por el partido porque estamos orgullosos de lo que han hecho y que así vamos a conseguir los objetivos", sentencia.