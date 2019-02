El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado que trabajará "en equipo" con su homólogo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, "si es el por el bien común" y descartó marcharse como CEO de la 'Premier League' al señalar que sus "valores están en España".

"¿Trabajo en equipo con Rubiales? Si es por el bien común... siempre tengo la mano tendida, y como 'Los Vengadores', ganaremos", apuntó el máximo responsable de la patronal de clubes en un símil tras el anuncio de la firma de un acuerdo global con Disney para compartir la campaña 'Juega con valores' en la sede de LaLiga en Madrid.

Asimismo, Javier Tebas descartó marcharse a la Premier League después de que el diario 'The Times' publicara que la Liga inglesa baraja su nombre -pese a la cláusula incluida en su última subida que le impediría trabajar en otro campeonato hasta 2020- para suceder a Richard Scudamore al término de este curso. "Mis valores están en España", zanjó el directivo de LaLiga.

"Todos cometemos errores, pero eso nos sirve para mejorar"

Asimismo, volvió a defender la aplicación del sistema de videoarbitraje (VAR), que volvió a estar en el foco de la polémica en el Levante-Real Madrid en el que el conjunto blanco logró el triunfo con dos penaltis en los que intervino el VAR. "Todos cometemos errores, pero eso nos sirve para mejorar. Yo soy humano y también cometo errores", comparó.

Por otro lado, el presidente de LaLiga anunció que el organismo se ha presentado como acusación particular en los incidentes que ocurrieron en el partido Écija-Xerez, de Tercera División, donde aficionados ultras del conjunto andaluz agredieron a varios jugadores locales.

"No es fútbol profesional. Desde LaLiga siempre nos hemos comprometido con la lucha contra la violencia y transmitir unos valores. Por eso nos hemos personado como acusación particular para que esos aficionados no vayan nunca más al fútbol", informó el responsable del fútbol profesional en España.