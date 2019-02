Torra abandona la comitiva oficial y esquiva la foto con el Rey y Sánchez en el Mobile World Congress

El president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y sus consellers han esquivado hoy la fotografía junto al Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez con motivo de la visita oficial que las autoridades realizaban al Mobile World Congress que se celebra en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) durante los próximos días. Torra y su consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, caminaban en la comitiva presidida por Felipe VI y Sánchez. Cuando esta se acercaba a las instalaciones de España y Cataluña en esta feria, la han abandonado.

Ambos se han marchado sin mediar palabra con sus acompañates porque, según ha justificado después la Generalitat, la fotografía no estaba prevista, la Casa Real y Moncloa estaban avisados y los dos cargos del Govern tenían a esa misma hora una importante reunión con varias empresas. El Gobierno de Sánchez niega sin embargo que axistiera nigún aviso previo de que no terminarían el recorrido.

Antes, ni Torra ni la alcaldesa de Barcelona Ada Colau habían acudido a recibir al monarca a su llegada, de la misma forma que ocurrió en la cena de inauguración dl domingo. De las autoridades, solo Sánchez estaba allí.

Una ausencia respondida con otra: la comitiva pasa del largo del estand de Cataluña

Consumada la ausencia una vez iniciado el recorrido, la comitiva institucional ha respondido con otra. Además de la foto en el estand de España, estaba prevista otra en el de Cataluña, situado justo enfrente. Pero Sánchez y el Rey han pasado por delante sin detenerse y han continuado la visita sin hacer una parada que es habitual en cada una de las ediciones de este Congreso. La Zarzuela ha argumentado que no se realizó fotografía ni visita al comprobar que no había ningún representante de la Generalitat, ni su presidente ni ningún conseller, según explica el diario El País.

La visita continuó pero ni Torra ni Puigneró se reincorporaron. En su lugar han ofrecido una rueda de prensa en el estand catalán. En la misma, Torra ha recordado a Carles Puigdemont y a los políticos en prisión en una feria que se centra este año en el 5G; aspecto en el que la Generalitat también ha encontrado una vía de reivindicación al elegir como lema para esta edición "Catalunya, tierra de revolucionarios digitales".

La visita del Rey ha durado alrededor de un hora. En ella, Torra y el monarca han visitado juntos algunos pabellones de diversas compañías presentes en el Mobile pero no han intercambiado palabra. Tras la marcha del president, Sánchez ha despedido al Rey en el exterior de uno de los pabellones.