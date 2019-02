Jordi Cuixart: "Soy un preso político, no un político preso"

Francisco Javier Alvarez Cuixart denuncia que sus declaraciones ante el juez Llarena solo fueron hechas bajo un impacto emocional que solo buscaba salir en libertad. Ahora no me importa, soy un preso político que quiere denunciar la violacion de derechos fundamentales 26/02/2019 10:44

Alberto Pozas Sigue Cuixart. "Lo que tengo claro es que en todo aquello que hace referencia a la violencia de la que se nos acusaba y yo sigo negando, la única violencia del 1-O es la que ejercieron Policía Nacional y Guardia Civil, sigo negando que desde la sociedad civil se ejerciera ningún tipo de violencia". 26/02/2019 10:43

Alberto Pozas El presidente del tribunal le dice que si reniega de sus declaraciones en instrucción "puede sencillamente decir que no quiere dar explicaciones sobre lo que declaró" entonces. 26/02/2019 10:42

Alberto Pozas Cuixart reniega de sus declaraciones en fase de instrucción ante el juez Pablo Llarena: "Mis declaraciones delante del juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la prisión al precio que fuera Esta ya no es mi prioridad. Soy un preso político, después de 500 días mi prioridad es poder denunciar el ataque a derechos y libertades. Mi declaración delante del juez instructor fue condicionada al impacto emocional cuando entras en prisión". 26/02/2019 10:41

Alberto Pozas Pregunta el fiscal Moreno por los tuits que lanzó la cuenta oficial de Òmnium para protestar contra los registros de la operación Anubis. 26/02/2019 10:38

Francisco Javier Alvarez Cuando ustedes nos metieron en prision nos convirtieron en referentes, Antes no lo éramos , no somos gurús y si nos buscaban en Google no aparecíamos. Solo a raíz de meternos en prision somos conocidos 26/02/2019 10:36

Alberto Pozas Cuixart defiende que nadie buscaba su nombre en Twitter o Google hasta que entran en prisión en 2017: "No pintamos nada. Las búsquedas empiezan en octubre. Cuando nos han puesto en prisión nos hemos convertido en unos referentes de la sociedad catalana y contra mi voluntad. Esta no era mi voluntad". 26/02/2019 10:33

Elisa Muñoz VÍDEO | Cuixart explica la reserva de 500.000 euros para longanizas http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/20190226102221225 26/02/2019 10:31

Francisco Javier Alvarez Junqueras sentado detrás de los abogados toma notas constantemente a las afirmaciones de Cuixart 26/02/2019 10:30

Alberto Pozas Sigue el presidente de Òmnium: "El 20-S es un punto de inflexión. Hay 17 detenciones de altos directivos de la Gen, registros en domicilios y sedes de la Generalitat. Ese día hay 750 alcaldes que están siendo investigados por la Fiscalía. Hay 30 alcaldes que van a declarar. La sede de la CUP ve como 8 furgonetas intentan hacer un registro sin una orden". 26/02/2019 10:29

Alberto Pozas Empieza a contestar Cuixart preguntas sobre las concentraciones del 20-S frente a la Consellería de Economía en Barcelona: fue por "generación espontánea, fue la reacción de la población". Añade que "asumimos la convocatoria". 26/02/2019 10:27

Alberto Pozas Defiende Cuixart el haber salido a la calle a votar el 1-O a pesar de las prohibiciones del Tribunal Constitucional. "Ante el dilema, la disyuntiva" entre la prohibición y el ejercicio de derechos fundamentales "que nadie tenga duda: Òmnium siempre va a ejercer derechos fundamentales como lo hemos hecho siempre, de una manera pacífica, festiva, nosotros asumimos el papel que tenemos como agente movilizador". Cita al fundador de CCOO para decir que "el derecho a votar en Catalunya se gana votando, fue un ejercicio de dignidad colectiva", dice sobre el 1-O. 26/02/2019 10:25

Francisco Javier Alvarez Las interjecciones utilizadas por Cuixart como “joder, hostia tu, collons “ no le gustan al tribunal y han pedido al declarante que intente reprimirlas porque “son vulgares y no son propias “ 26/02/2019 10:22

Alberto Pozas El presidente del tribunal reprende a Cuixart por usar expresiones como "collons" y "hostia" en sus respuestas de forma espontánea. "Vamos a reprimir las interjecciones coloquiales, no son propias", le dice el juez. 26/02/2019 10:21

Alberto Pozas Jordi Cuixart niega saber las modificaciones concretas que se hicieron en la página de la Crida y otras plataformas. "Cómo voy a saber yo la modificación de las fechas de una página web, vamos a centrar un poco esto". El presidente del tribunal, Manuel Marchena, insta al fiscal Moreno a cambiar de pregunta. 26/02/2019 10:19

Alberto Pozas La Fiscalía pregunta por las plataformas, como la web de Crida per la democràcia, que considera esenciales para difundir las convocatorias que, según su acusación, terminaron en movilizaciones violentas. Cuixart no les resta importancia, reconoce que era una plataforma de difusión pero dice al fiscal que "se está haciendo un lío usted" cuando pregunta si también difundieron la participación en el 1-O. 26/02/2019 10:16

Alberto Pozas Pregunta el fiscal sobre si el objetivo de Òmnium Cultural es movilizar a la gente y contesta Cuixart contundente: "No lo dude. Creo que no me estoy explicando bien. El objetivo es fortalecer la democracia en Catalunya, la Crida no sale de manera espontánea, las campañas se preparan con tiempo". 26/02/2019 10:13

Francisco Javier Alvarez Òmnium no tiene hoja de ruta y se ofrecía para generar consensos y lanzó campañas para denunciar la guerra sucia contra el independentismo, responde Cuixart con diligencia y conocimiento de las campañas de concienciación para fortalecer la democracia 26/02/2019 10:12

Alberto Pozas Jordi Cuixart desarrolla sus dos principales líneas de defensa: desligarse completamente de la actividad de Govern y Parlament, y defender la actividad pacífica de la asociación que preside, Òmnium Cultural. El fiscal todavía tiene que entrar a preguntar por hechos concretos: los incidentes del 20-S y la jornada del referéndum ilegal del 1-O. 26/02/2019 10:11

Alberto Pozas Explica Cuixart su participación de reuniones entre partidos políticos en las últimas semanas del Govern de Artur Mas. Hicieron "no de relatores, de mediadores", dice Cuixart y explica que "no fue muy aceptada nuestra propuesta, lo hicimos con buena voluntad". 26/02/2019 10:07

Alberto Pozas Pregunta el fiscal por un correo interno de Òmnium en el que Cuixart hablaba de "500.000 euros en longanizas". Ríe Cuixart y explica que era dinero para una "campaña de sensibilización". 26/02/2019 10:03

Francisco Javier Alvarez Él president Torra escucha las explicaciones de Cuixart esbozando una sonrisa discreta. Es la tercera vez que acude al juicios 26/02/2019 09:58

Francisco Javier Alvarez Cuixart se levanta para poder leer de cerca un correo que muestran en la pantalla “ es que de lejos no veo bien “ 26/02/2019 09:56

Alberto Pozas "Hemos pedido a los políticos catalanes y a los españoles que escuchen la voz de la ciudadanía, lo seguiremos haciendo, en ejercicio de derechos fundamentales", explica Cuixart sobre el papel de Òmnium en el procés. 26/02/2019 09:47

Alberto Pozas "Yo soy un preso político, no soy un político preso. Yo no tengo un conocimiento en profundidad de las leyes, yo no participo en el día a día de la vida parlamentaria". Cuixart quiere defender que él dirige una asociación, no es político: "No puedo hablar de una cosa en la que no he participado". 26/02/2019 09:45

Francisco Javier Alvarez Durante todo el juicio Cuixart ha sido el más “distraído”de todos los procesados girándose y comentando con el resto de banquillo o saludando a los familiares que hay en la sala 26/02/2019 09:44

Susana Elguea Jordi Cuixart, el primero en declarar en esta séptima jornada del juicio del procés. 26/02/2019 09:41

Alberto Pozas Jordi Cuixart explica que Òmnium Cultural es una asociación que defiende el derecho a la autodeterminación, y al menos por ahora se desmarca de las denuncias de juicio político: "Estoy seguro de que aquí no se está juzgado mi sentimiento republicano". Contesta el fiscal: "Tenga por seguro que no". 26/02/2019 09:41

Francisco Javier Alvarez Jordi Cuixart presidente de Òmnium inicia las últimas declaraciones de los procesados. El fiscal pide 17 años de carcel por rebelión. Ha dicho que no contestará al abogado del estado ni aVOX 26/02/2019 09:40

Alberto Pozas Interroga el fiscal Jaime Moreno a Jordi Cuixart. El presidente de Òmnium Cultural explica el objetivo de la asociación que dirige. "Dedica sus esfuerzos a intentar generar grandes consensos", explica. 26/02/2019 09:38

Alberto Pozas El objetivo del tribunal es terminar hoy con estas dos últimas declaraciones y empezar mañana con los testigos. El primero será el parlamentario de ERC, Joan Tardà, y por la tarde está previsto que declare el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 26/02/2019 09:33

Alberto Pozas El juicio arranca de nuevo en 15 minutos. Primero declara Jordi Cuixart y después Carme Forcadell. Esto es lo que podemos esperar hoy de sus declaraciones: http://cort.as/-F9zB 26/02/2019 09:15

Francisco Javier Alvarez El juicio se retoma el martes a las 9,30 con Jordi Cuixart y después Carme Forcadell. Cuando terminen ( lo que probablemente ocupara toda la jornada) comenzará el interrogatorio de los testigos por este orden Joan Tarda, Roger Torrent, Artur Más, Mariano Rajoy, Marta Pascal 21/02/2019 19:02

Francisco Javier Alvarez El tribunal es consciente de que se aplazarán las testificales por lo menos hasta el miércoles por tanto Rajoy no actuará hasta ese día ya que la duración de los interrogatorios de hoy muestran que el martes no dará tiempo a interrogar a los dos procesados que faltan 21/02/2019 18:37

Alberto Pozas Jordi Cuixart y Carme Forcadell declararán la semana que viene, el martes. 21/02/2019 18:35

Alberto Pozas Termina el interrogatorio de Jordi Sànchez y anuncia que el de Jordi Cuixart y el de Carme Forcadell queda para el próximo martes a las 09.30. Una vez terminen los dos empezarán con los testigos: esto podría retrasar la declaración de Mariano Rajoy, programada para ese martes por la tarde. 21/02/2019 18:34

Aitor Álvarez El abogado de Sánchez pide mostrar un vídeo del 1 de octubre, de cargas policiales en el Instituto Pau Claris de Barcelona. 21/02/2019 18:28

Aitor Álvarez La declaración de Sánchez está siendo la más audiovisual del juicio del Procés hasta la fecha. Le han mostrado vídeos y fotografías para que explique diferentes momentos que se vivieron en la Conselleria d'Economia el 20 de septiembre. 21/02/2019 18:26

Alberto Pozas "No. Lo he dicho antes. La mayoría de los ciudadanos y yo nunca nos imaginamos las situaciones que hubo de violencia policial el 1-O", reitera el expresidente de la ANC preguntado por la acusación de rebelión de la Fiscalía. 21/02/2019 18:25

Alberto Pozas "No todo aquello que no está recogido en la Constitución es inconstitucional", dice Sànchez sobre el derecho de autodeterminación que, asegura, tiene el pueblo catalán. 21/02/2019 18:23

Alberto Pozas Recuerda Sànchez que la solución al conflicto catalán "no pasa por la judicialización ni por la sentencia que pueda dictar este Tribunal" y que "no hay democracia sin Ley pero no puede haber una Ley que ahogue a la democracia para no permitir la evolución de unos derechos ciudadanos". 21/02/2019 18:22

Alberto Pozas "Yo no convoqué ningún referéndum", recuerda Sànchez, ya hablando de nuevo sobre el 1-O. "Ejercité un derecho legítimo que es el de expresión y el de movilización y participación", reitera. 21/02/2019 18:21

Francisco Javier Alvarez No parece que el pasillo estuviera increpando a los guardias civiles que están en la puerta comenta con ironía el abogado de Sánchez 21/02/2019 18:20

Alberto Pozas Jordi Sànchez analiza imágenes del 20-S frente a la Consellería de Economía. Imágenes del "pasillo" que formaron los voluntarios y que, según su abogado, demuestran que no había un ambiente crispado y hostil como dice la Fiscalía. 21/02/2019 18:20

Francisco Javier Alvarez Este es el pasillo organizado por los simpatizantes de a ANC para garantizar la salida de la consejería 21/02/2019 18:17

Francisco Javier Alvarez El tribunal ya Parece cansado de escuchar las Mismas respuestas con distintas palabras una y otra vez 21/02/2019 18:10

Francisco Javier Alvarez La defensa de Sánchez intenta demostrar con sus preguntas que la convocatoria del 20 de septiembre fue festiva y en ningún caso fue orientado a una rebelión contra el Estado 21/02/2019 18:09

Alberto Pozas "Hay más incidencias en un concierto que en las grandes movilizaciones que hemos vivido en Catalunya", zanja Sànchez. 21/02/2019 18:03

Alberto Pozas Pregunta el abogado de Sànchez si cuando convocó a la población el 20-S a través de un tuit se planteaba posibles disturbios: "En absoluto, no sólo porque no era la voluntad sino porque no había ningún precedente de levantamientos tumultuarios o incidentes". 21/02/2019 18:01

Alberto Pozas Vuelve Sàchez al 20-S: "Ni yo ni el espíritu de la Asamblea fue impedir nada: fue protestar y la voluntad de hacerlo de manera cívica". 21/02/2019 17:58

Íñigo Renedo VÍDEO | "Reconózcame que no era indispensable ver el vídeo": el juez Marchena reprocha a la abogada Marina Roig el uso de un vídeo para preguntar a Jordi Sànchez http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/20190221175317252 21/02/2019 17:57

Alberto Pozas Relata Sànchez cómo fueron las manifestaciones frente al TSJC durante el juicio contra Artur Mas por el 9-N. "A nadie le gusta que le protesten pero es un poder público sometido a la opinión de la ciudadanía. Fuimos respetuosos y no hubo ningún tipo de incidencia", destaca. 21/02/2019 17:56

Alberto Pozas En un momento dado, el juez Llarena imputó a varias personas por pertenecer a este 'Comité Estratégico', atribuyéndole un "papel definitorio": http://cort.as/-EyIC 21/02/2019 17:49

Alberto Pozas "Si se dio tanta importancia a ese Comité Estratégico, ¿por qué no se instó a que todas las personas que formaban parte fueran procesadas?", se pregunta Sànchez. "El propio Ministerio Fiscal ya ha visto la poca relevancia que tiene y lo ha ido sustituyendo por el Libro Blanco y otros documentos que no demuestran ni aportan ningún dato de relevancia". 21/02/2019 17:46

Alberto Pozas "La persona que escribió ese documento tenía un conocimiento de la realidad cercano a cero", insiste Sànchez sobre #EnfoCATs 21/02/2019 17:44

Alberto Pozas El abogado de Jordi Sànchez pregunta al expresidente de la ANC si conoce el documento #EnfoCATs, recordando que en un primer momento le llevó a prisión. "No acierta ni una", dice Sànchez tras negar conocerlo. 21/02/2019 17:43

Alberto Pozas El vídeo tarda varios minutos en descargarse y Marchena pide a Roig, abogada de Cuixart, que pondere que "el señor Sànchez no es su cliente, intente convencernos de que es indispensable para la defensa del señor Cuixart". 21/02/2019 17:27

Alberto Pozas La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, es la que pregunta ahora a Jordi Sànchez, acusados exactamente de lo mismo. La sala visiona varios vídeos y Marchena insiste en que ponderen si la pregunta va a tener que ver con el vídeo. "Lo hemos visto con mucho agrado", ha dicho incluso. 21/02/2019 17:26

Alberto Pozas Jordi Sànchez destaca que los colegios electorales en los que intervinieron los Mossos d'Esquadra tuvieron menos disturbios que en los que lo hizo la Policía o la Guardia Civil. 21/02/2019 17:08

Alberto Pozas Jordi Sànchez se refiere a los mensajes que el senador del PP, Ignacio Cosidó, envió a sus compañeros de bancada celebrando el posible nombramiento de Marchena al frente del Poder Judicial. Esos mensajes dieron al traste con su candidatura: http://cort.as/-F15_ 21/02/2019 16:55

Alberto Pozas Sànchez contesta en estos momentos a las preguntas de la Abogada del Estado, que se personó en el procedimiento para perseguir el posible uso de fondos públicos por parte de los miembros del Govern de Carles Puigdemont. 21/02/2019 16:53

Francisco Javier Alvarez Terminal fiscal el interrogatorio mostrando un correo electrónico recibido por Sánchez pero que este niega haber visto jamás hasta el día de hoy en el que una persona le propone hacer barricadas con coches para impedir el paso de la policía 21/02/2019 16:47

Alberto Pozas Golpe bajo de Sànchez: el fiscal le pregunta por unos emails que le mandaron con propuestas de cortar las calles y para explicar que no los leyó saca a colación los mensajes de WhatsApp de Ignacio Cosidó sobre el presidente de este tribunal, Manuel Marchena. "Hay WhatsApp que han comprometido el buen nombre del presidente de esta sala y él ha dicho que no sabía nada. Con lo cual, estamos ahí", dice. 21/02/2019 16:47

Alberto Pozas "Jamás imaginé que podía haber una situación de tensión agresividad o violencia el 1-O, jamás lo imaginé". Sànchez repite una y otra vez que nunca se les pasó por la cabeza, tal y como entiende la Fiscalía. 21/02/2019 16:42

Alberto Pozas Enganchón entre el fiscal y Jordi Sànchez. "Lo que es sorprendente es que sin un reproche previo yo esté aquí sentado con la Fiscalía pidiendo 17 años de cárcel". Añade que "yo respeté la legalidad". 21/02/2019 16:41

Francisco Javier Alvarez Fiscal: ¿ Si estaba prohibido ir a votar porque instó usted a ir a votar ? Sánchez: ir a votar no es delito es un derecho constitucional 21/02/2019 16:40

Alberto Pozas "El derecho de expresión no es un acto ilegal, esa consideración la mantengo", zanja Sànchez, insistiendo en que nadie les dijo que pararan con las convocatorias. 21/02/2019 16:39

Alberto Pozas El fiscal pregunta por el núcleo de la acusación por rebelión: si tras el 20-S no se esperaban brotes violentos. Siguieron adelante "por un ejercicio de derechos y libertades, por los mismos motivos por los que la Fiscalía nos requirió que lo dejáramos de hacer". 21/02/2019 16:39

Alberto Pozas Reconoce Sànchez que hubo policías heridos con "algunas contusiones" pero atribuye los incidentes a la actuación de los agentes. "Solamente le consta lo otro", le reprocha el fiscal. 21/02/2019 16:37

Alberto Pozas El fiscal centra el interrogatorio en los disturbios del 1-O. "Hubo aproximadamente 2.000 colegios electorales y en la práctica totalidad hubo un ambiente festivo. En un pequeño número, no creo que fueran más de 50, hubo incidencias cuando hubo una actuación policial que utilizó de manera desproporcionada la fuerza". 21/02/2019 16:35

Alberto Pozas Sànchez culpa a la Policía y la Guardia Civil de los disturbios, asegurando que los ciudadanos catalanes "vivieron con auténtico terror una violencia policial ejercida de manera nunca imaginada antes". 21/02/2019 16:33

Alberto Pozas El fiscal pregunta a Jordi Sànchez (ANC) sobre varios tuits y retuits de su cuenta personal, difundiendo instrucciones para participar en el referéndum "pese a que había Policía en algunos colegios". Dice Sànchez que los tuits eran por la tarde "cuando ya no había" disturbios. 21/02/2019 16:33

Alberto Pozas Asegura Sànchez que "la juez en ningún momento dijo que no se podía estar en las escuelas, sólo planteaba que no se permitiera que la Geneneralitat garantizara el recuento de votos o participara en la logística del referéndum". El fiscal pide que se muestre el auto de la magistrada. 21/02/2019 16:29

Aitor Álvarez El Fiscal pregunta a Sánchez por toda la publicidad y actos de la ANC para promocionar el referéndum y animar a su participación. Sánchez lo admite en todos los casos y recuerda que nadie les advirtió ni les impidió hacerlo. 21/02/2019 16:28

Alberto Pozas Sànchez niega haber llamado a "ocupar" los colegios electorales para impedir la acción policial: "Yo no participé porque no pude. En ninguna actividad que se desarrolla en un centro escolar y creo que lo que hice fue un retuit". 21/02/2019 16:27

Alberto Pozas Reconoce que la ANC promovió la participación: "Durante quince días organizamos una campaña para pedir la participación con actos públicos y con una relevancia mediática muy importante, jamás la institución que usted representa instó a ninguna institución judicial que nos impidiera hacer esa campaña". 21/02/2019 16:26

Alberto Pozas Asegura Sànchez que entonces no conocía la orden de la jueza del TSJC de prohibir el referéndum. "Con detalle no, lo conocí posteriormente", dice. 21/02/2019 16:24

Alberto Pozas "Creíamos que teníamos todo el derecho a participar en esa acción aunque unos lo pudiesen considerar inconstitucional, nulo, pero era un acto cívico y no entrábamos a desautorizar a ninguna autoridad judicial", dice Sànchez sobre el papel de la ANC en el 1-O. 21/02/2019 16:23

Aitor Álvarez Sánchez: "Creíamos que teníamos todo el derecho a participar en aquel referéndum, que era un acto cívico. No pasábamos a desautorizar a ninguna autoridad judicial". 21/02/2019 16:23

Alberto Pozas Destaca Sànchez que nadie les indicó que no pudiesen promover la participación en el referéndum: "Jamás se nos prohibió un acto ni se nos impidió participar ni se condicionó el mensaje ni que no podíamos llamar a participar. La sorpresa es que hacemos una campaña pública de quince días, organizamos actos con miles de personas y nunca se nos dijo que no podemos hacerlo, jamás". 21/02/2019 16:21

Alberto Pozas Sànchez defiende que nadie prohibió a los ciudadanos participar en el referéndum tras la prohibición del Tribunal Constitucional y el TSJC: "Yo no tuve conciencia, nadie tuvo conciencia de que ni el ministerio fiscal ni ninguna autoridad prohibiera a la ciudadanía participar en el referéndum". 21/02/2019 16:20

Alberto Pozas Empieza el fiscal Zaragoza a preguntar por el 1-O, los disturbios y las acciones para proteger los colegios. Es el otro foco de supuesta violencia que la Fiscalía atribuye a los 'Jordis'. 21/02/2019 16:18

Francisco Javier Alvarez Sánchez reconoce que pidieron la ciudadanía que imprimieran sus propias papeletas para poder ir a votar 21/02/2019 16:17

Alberto Pozas "La riqueza informativa no tiene límites", dice Sànchez sobre noticias que relacionaban a ANC con el almacenamiento de papeletas para el 1-O. 21/02/2019 16:17

Alberto Pozas Hubo más protestas contra más registros judiciales: "Ese acto de protesta no era un acto aislado o caprichoso, respondía a un estado de opinión, de ánimo, que una parte de la ciudadanía de Catalunya tenía y ante la que hubo una repuesta muy improvisada y mayoritariamente pacífica. Hubo algún elemento de tensión entre manifestantes pero que no fueron daños relevantes". 21/02/2019 16:15

Alberto Pozas Insiste el fiscal sobre los vehículos de la Guardia Civil: "Creo que esos daños se produjeron porque fue una manifestación en gran parte improvisada y lamentablemente cuando hay una gran concentración de personas y no la has podido garantizar con toda la capacidad porque no hay previsión de tiempo siempre es posible que unos pocos se aprovechen del anonimato para causar daños", responde Sànchez. 21/02/2019 16:10

Alberto Pozas Sànchez contesta al fiscal: "No por repetir más veces que los daños tienen gravedad van a tener más gravedad de la que tienen". 21/02/2019 16:06

Alberto Pozas Según Sànchez, las fotos de los coches "no representan una manifestación de 60.000 personas con una gran normalidad" y critica que el relato hable de "un alzamiento para dañar personas e inmuebles". 21/02/2019 16:05

Alberto Pozas El tribunal retoma el interrogatorio del fiscal a Jordi Sànchez. Sigue con los coches destrozados de la Guardia Civil, la sala observa las fotos de los vehículos. 21/02/2019 16:02

Francisco Javier Alvarez Se inicia la sesión de tarde y lo primero que tiene que ver Jordi Sánchez son las fotografías de los coches destrozados de la guardia civil 21/02/2019 16:02

Francisco Javier Alvarez El tribunal decide suspender la sesión para comer y volver a las cuatro de la tarde. seguirá declarando Sánchez y seguirá interrogando el fiscal Javier zaragoza 21/02/2019 13:57

Alberto Pozas Suspenden hasta las 16.00 el interrogatorio del fiscal a Jordi Sànchez. Aquí un resumen de lo que ha dicho Sànchez hasta ahora: http://cort.as/-F0ia 21/02/2019 13:57

Susana Elguea Declaración de Jordi Sànchez (Foto: Señal TV del Tribunal Supremo/PO) 21/02/2019 13:56

Alberto Pozas "Ningún miembro de la ANC accedió que nadie accediera al vehículo de la Guardia Civil", dice Sànchez. El fiscal cuestiona eso a la vista de las imágenes. 21/02/2019 13:54

Alberto Pozas Reconoce que no pidió permiso para subir al coche de la GuardiaCivil: "No, ya lo digo, en algún momento dije que pedí permiso y no, lo comuniqué". "Suba, suba", asegura que le dijo un agente. 21/02/2019 13:50

Francisco Javier Alvarez El fiscal aprieta al declarante y le sugiere que se subió a un altillo para dirigirse a los manifestantes pero Sánchez le corrige y le dice no, que se subieron al coche de la guardia civil que estaba allí, para tratar de convencer al resto de manifestantes a que se marcharan 21/02/2019 13:47

Alberto Pozas Sànchez justifica que el y Cuixart se subieran a un coche de la Guardia Civil para desconvocar la manifestación: "Había un problema de megafonía, no llegaba el sonido a esa zona" y les recomendaron que lo hicieran así, explica. 21/02/2019 13:46

Alberto Pozas Pregunta el fiscal por un tuit de la cuenta de la ANC de las diez y media de la noche diciendo que el pasillo de voluntarios no era para que saliese la Guardia Civil. "Yo no hago tuits corporativos de la ANC, llevaba mi cuenta. La única explicación que encuentro es que en un momento determinado el Teniente dijo que no iban a utilizar los pasillos de los voluntarios para salir". 21/02/2019 13:43

Alberto Pozas Defiende Sànchez que si la funcionaria del juzgado podría haber abandonado la Consellería por la puerta. "Creía que se daban todas las circunstancias para que hubiera podido salir por la puerta, nadie conocía a la secretaria judicial y podría haber salido sin dificultades, fueron cientos las personas que transitaron por el pasillo", explica. 21/02/2019 13:40

Francisco Javier Alvarez La comitiva judicial o la guardia civil NO estuvo sitiada en ningún momento, insiste imperturbable Sánchez frente a Una idea acusatoria con la que el fiscal trata demostrar su acusación de rebelión. 21/02/2019 13:38

Francisco Javier Alvarez Las respuestas de Sánchez son firmes y podrán ser comprobada con las imágenes y por los policías y guardias civiles que actuaron. 21/02/2019 13:35

Alberto Pozas Explica Sànchez que intentó pasar el teléfono a un miembro de la Guardia Civil para que hablase con Trapero, mayor de los Mossos. "Nosotros no vamos a abandonar el edificio, no podemos dejar los vehículos abandonados, nos quedamos hasta que los vehículos puedan ser retirados". 21/02/2019 13:35

Alberto Pozas Jordi Sànchez se enfrenta a una petición de 17 años de prisión por rebelión. En su declaración está defendiendo que nunca permitió la violencia el 20-S ni buscó impedir los registros de la operación Anubis en la Consellería de Economía: http://cort.as/-F0ia 21/02/2019 13:33

Alberto Pozas Explica Sànchez (ANC) que desconvocaron la manifestación cuando les dijeron que la comitiva judicial quería salir. "Nuestro compromiso era que a las doce la manifestación finalizaba". 21/02/2019 13:30

Francisco Javier Alvarez La fiscalía intenta hacer ver que el acusado tenía mucha responsabilidad y lo que ocurrió fue por una obstrucción pertinaz a la acción de la justicia. Pero no lo consigue 21/02/2019 13:28

Francisco Javier Alvarez No pedí a ningún manifestante desalojar la plaza porque no había ningún motivo para hacerlo era una concentración pacífica y festiva 21/02/2019 13:27

Alberto Pozas Después de muchos interrogatorios centrándose en la posible desobediencia al Tribunal Constitucional, la Fiscalía sí pregunta por la violencia que cimenta la acusación por rebelión. 21/02/2019 13:26

Francisco Javier Alvarez Yo no soy responsable de la seguridad, recuerde eso fiscal, solo soy responsable de la colaboración que hice por la mañana que fue abrir un pasillo para que pasaran la comitiva judicial 21/02/2019 13:23

Alberto Pozas Rotundo Sànchez sobre el 20-S: "Yo no asumo la seguridad de nada y yo no obstaculizo, ni voluntarios ni manifestantes, a la comitiva judicial". 21/02/2019 13:22

Francisco Javier Alvarez Sánchez: condenó ahora y condené entonces todos los daños y la violencia Pero no es fruto de un alzamiento, es solo de unos manifestantes. La guardia civil no dañó los vehículos. yo puedo ser independentista pero no idiota esas manifestaciones no las he hecho yo, precisa Sánchez ante ciertas y veladas insinuaciones del fiscal 21/02/2019 13:16

Alberto Pozas "Fueron algunos manifestantes y es evidente", rechazando que él haya dicho en ningún momento que fuesen los agentes los que dañasen los vehículos. "Puedo ser independentista pero no idiota, los guardias civiles no dañaron los vehículos". 21/02/2019 13:14

Alberto Pozas Se enzarzan Sànchez y el fiscal por los daños en los coches "¿Por qué no hay imágenes? Porque no hubo un momento", dice Sànchez. "O porque la información que se transmitió era seleccionada", dice Zaragoza. 21/02/2019 13:13

Francisco Javier Alvarez Es radicalmente falso que hubiera un intento de asalto a la sede de la consejería. La comitiva judicial salió por otro edificio porque no quisieron probar a salir por la puerta donde no había ningún peligro. Pero todo esto es una apreciación Personal y se puede comprobar por las cámaras de seguridad del edificio. Por favor visiónen estas imágenes. concluye Sánchez para explicar los sucesos del día 20 21/02/2019 13:12

Alberto Pozas Sànchez cree que se ha creado un "falso relato de asalto no hubo ningún riesgo para la integridad física de ninguna persona, ningún daño en el edificio que permitiera imaginar en algún momento que se estuviera a punto de producir un asalto al departamento, es radicalmente falso". 21/02/2019 13:10

Alberto Pozas El expresidente de la ANC cree que la comitiva podría haber salido sin problemas de la Consellería, pero que no lo intentaron. "La letrada declinó la salida porque tenía la percepción de que no era seguro. No hay ningún intento de salir y tener que volver a entrar", dice Sànchez. 21/02/2019 13:09

Alberto Pozas "Lo cierto es que se produjeron situaciones de tensión", afirma el fiscal Zaragoza. "Esos hechos sucedieron de madrugada, cuando la inmensa mayoría de la manifestación ya se había ido gracias en parte a las distintas llamadas que tanto Jordi Cuixart como yo mismo hicimos", contesta Sànchez. 21/02/2019 13:07

Francisco Javier Alvarez Yo no pude limitar el derecho de manifestación porque no se estaban vulnerando ninguno de los otros derechos 21/02/2019 13:04

Alberto Pozas Defiende Jordi Sànchez que la comitiva judicial del juzgado 13 de Barcelona pudo hacer su trabajo. "No solo no se produjo un obstáculo sino que no hubo ni una incidencia, la comitiva hizo toda su labor. No lo digo yo, lo dicen los responsables de la Guardia Civil". 21/02/2019 13:04

Francisco Javier Alvarez Porque la comitiva judicial estaba realizando con absoluta normalidad su tarea y no se produjo ningún obstáculo a su labor, responde Sánchez 21/02/2019 13:03

Alberto Pozas Sànchez explica las razones por las que, como le pedía la Guardia Civil, no pidió desalojar la zona. "No se estaba dificultando la acción de la comitiva judicial". Antes ha dicho, además, que no se veía capacitado para sacar de allí a 60.000 personas. 21/02/2019 13:02

Francisco Javier Alvarez Por qué no tomó un megáfono para disolver la manifestación pregunta el fiscal 21/02/2019 13:02

Francisco Javier Alvarez Sánchez advirtió la guardia civil que era imposible abrir el pasillo para que se desplazarán miles de personas más allá del círculo de seguridad de la consejería para que pudieran acceder los coches policiales. Era una labor que me superaba a mí solo con un equipo de voluntarios 21/02/2019 13:02

Alberto Pozas Niega que él negara a la Guardia Civil poder facilitar la entrada y salida de agentes de la Consellería. "Yo esa conversación no la recuerdo. Me dijo que el pasillo no le parecía el método adecuado, que no era seguro, pedía que desplazáramos a todas las personas hasta la parte central para que unos vehículos pudieran acceder hasta la puerta. Contesté que yo no me veía capacitado". 21/02/2019 12:59

Alberto Pozas Explica por qué la ANC y los voluntarios hicieron un pasillo frente a la Consellería: "Había que llevar a unas personas detenidas, cuando me lo comunicó Trapero pusimos todas las facilidades para garantizar que ese acto de presencia de las personas conducidas por la comitiva judicial pudiera hacerse sin ningún tipo de dificultad". 21/02/2019 12:57

Francisco Javier Alvarez El fiscal Zaragoza Trata de pillar en alguna contradicción Sánchez respecto a lo que declaro durante la instrucción pero el tribunal matiza que lo que importa es lo que hoy está pasando, lo que hoy está diciendo 21/02/2019 12:54

Alberto Pozas Recuerda el fiscal a Sànchez que en fase de instrucción él atribuyó los daños en los vehículos de la Guardia Civil a fotógrafos y periodistas que se subieron a los coches. "La semana que viene hará 500 días que estoy en prisión, y hace 530 días que sucedieron esos hechos. Hoy tengo una percepción de cómo viví esos hechos, no puedo garantizar si dije o no dije esto, ese relato me parece razonable y no lo encuentro contradictorio". 21/02/2019 12:54

Alberto Pozas Se vuelven a enzarzar el abogado de Sànchez (Jordi Pina) y el presidente del tribunal a cuenta de las preguntas del fiscal sobre las declaraciones sumariales del acusado. "Si don Jordi sostiene que no existe la contradicción lo va a hacer valer", dice Marchena. 21/02/2019 12:51

Francisco Javier Alvarez Yo vi los daños en los vehículos de la Guardia Civil pero lo que no creo ajustado y proporcionado es decir queuna acción concreta que es criticable por parte de unos individuos, pocos, sea la excusa para criminalizar para penalizar a una movilización de 40 o 50.000 personas pacíficas y ejerciendo sus ejercicios democráticos de protesta. Resume SÁNCHEZ 21/02/2019 12:47

Aitor Álvarez Sánchez ha empezado el interrogatorio negando ser el único responsable de convocar la manifestación en la Conselleria de Economía. Ha dicho que también convocó CCOO, la UGT o los rectores de universidades catalanes. Pero ahora se está reivindicando como el líder de la protesta, alguien que, cuando supo que había armas en el interior de los coches de la Guardia Civil, habló con la intentendenta Teresa Laplana y con el Major Josep Lluís Trapero para evitar males mayores. 21/02/2019 12:47

Alberto Pozas "No es ajustado creer que una acción concreta, criticable y denunciable por parte de unos pocos individuos sea la excusa para criminalizar, penalizar a una movilización de 60.000 personas que estaban de una manera cívica y responsable", dice Sànchez sobre el destrozo en coches de la Guardia Civil el 20-S. "No se penaliza la movilización sino los resultados y consecuencias", contesta el fiscal. 21/02/2019 12:47

Alberto Pozas Defiende Sànchez que no hubo violencia o intimidación contra la comitiva judicial y habla de la "absoluta normalidad que se respiraba dentro del edificio" mientra se hacían los registros. 21/02/2019 12:45

Alberto Pozas Niega Sànchez que se le encomendaran funciones de orden público. "El orden público estuvo en todo momento bajo la responsabilidad de los Mossos y la Guardia Civil". "Otra labor muy distinta que está contemplado en la normativa que regula las manifestaciones es la responsabilidad de los convocantes, ofrecer un mínimo de servicio de orden y facilitar que las cosas se desarrollen con normalidad". 21/02/2019 12:43

Francisco Javier Alvarez Sánchez reconoce que cuando el teniente de la guardia civil le explico que en los coches había armas largas le provocó una tensión como nunca había tenido 21/02/2019 12:42

Alberto Pozas Explica que en un momento dado el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, le explicó que los coches del cuerpo estaban abiertos con armas largas dentro. "Me generó una tensión como pocas veces he vivido en cualquier acto o movilización, eso me llevó a decir que yo haré lo que buenamente esté en mis manos para evitar daños mayores pero no es mi responsabilidad", dice. 21/02/2019 12:42

Alberto Pozas Revela Sànchez que Trapero le pidió poner en marcha a sus voluntarios para abrir "un espacio de comunicación" ante la avalancha de gente. Se puso en contacto con la intendente de los Mossos, Teresa Laplana. "Fue un día ciertamente intenso", dice. 21/02/2019 12:39

Francisco Javier Alvarez Nosotros hicimos una previsión de al rededor de 2000 personas asistirían a la concentración. ¿Cuántos inquiere el fiscal? Unos 50.000 aunque no nos gusta decir cifras 21/02/2019 12:38

Alberto Pozas Jordi Sànchez niega uno de los aspectos clave de la acusación por rebelión y afirma que el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, le pidió "abrir un espacio de tránsito para garantizar que desde la Consejería hasta fuera hubiera un espacio de normal circulación, la movilización nos sorprendió a todos". 21/02/2019 12:37

Alberto Pozas Retoman el interrogatorio. Pregunta el fiscal si Sànchez habló por teléfono con Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos d'Esquadra en ese momento. "Siempre tenemos un servicio de orden para garantizar el normal desarrollo de cualquier acto" que ponían en marcha en colaboración con Mossos y servicios de emergencias. 21/02/2019 12:35

Susana Elguea El fiscal Javier Zaragoza, durante su interrogatorio al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez (Foto: Señal TV del Tribunal Supremo/PO) 21/02/2019 12:32

Francisco Javier Alvarez A primera hora de la mañana el presidente de la Generalitat fue recibido con aplausos en los pasillos del Supremo por el numeroso público que hoy asiste a la sesión luciendo también lazos y bufandas amarillas 21/02/2019 12:07

Francisco Javier Alvarez Quim Torra asiste a la sesión junto A la consejera de cultura Laura Borras vestida con un traje amarillo. 21/02/2019 12:04

Elisa Muñoz VÍDEO | Sànchez se desmarca de los destrozos a coches de la Guardia Civil: "Cuando llegué ya había una muralla humana" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/20190221115821783 21/02/2019 12:01

Francisco Javier Alvarez El tribunal interrumpe la sesión para un descanso en lo más interesante del interrogatorio, en los días en los que se debate si hubo o no rebelión por parte de los líderes de las asociaciones civiles 21/02/2019 12:00

Alberto Pozas Interrumpen el interrogatorio hasta las 12:30. Después seguirá contestando preguntas sobre el 20 de septiembre. 21/02/2019 11:59

Alberto Pozas Reconoce Sànchez que la ANC no pudo aplicar sus protocolos habituales de seguridad en las manifestaciones. "No tuvimos oportunidad de prepararla, no sabíamos que se iba a producir". 21/02/2019 11:58

Alberto Pozas El destrozo de los coches de Guardia Civil el 20-S es el símbolo de la acusación por rebelión de la Fiscalía. Sànchez y Cuixart siempre han defendido que los únicos que se subieron a los vehículos fueron los fotógrafos y periodistas que cubrían la protesta. 21/02/2019 11:57

Francisco Javier Alvarez Cuando yo llegue a la plaza ya había una muralla humana que me impedia ver donde podían estar los coches de la guardia civil que luego resultaron afectados, reconoce Sanchez , mientras describe Lo que sucedió el día 20 de septiembre 21/02/2019 11:56

Alberto Pozas Sànchez se desmarca de los destrozos a coches de la Guardia Civil: "Cuando llegué ya había una muralla humana" alrededor de los coches, citando a ·"profesionales de la prensa y personas". 21/02/2019 11:54

Alberto Pozas Empieza a explicar Sànchez que desde el principio intentó evitar aglomeraciones dando indicaciones con un megáfono para "dar un poco de oxigeno al espacio delante de la Consejería, pero detrás de mi alegato se oía ya el claxon de los coches, la Gran Vía ya estaba cortada". 21/02/2019 11:53

Elisa Muñoz VÍDEO | Jordi Sànchez: "Me considero un preso político" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/20190221114350891 21/02/2019 11:49

Francisco Javier Alvarez SÁNCHEZ reconoce sin ambages que sus tweets iban orientados a generar una movilización en los ciudadanos 21/02/2019 11:47

Alberto Pozas Bromea Sànchez sobre su abogado, Jordi Pina: "Todavía confío en él", dice mientras ríe. 21/02/2019 11:47

Alberto Pozas Sànchez luce un lazo amarillo en la solapa, símbolo de apoyo a los presos de esta causa. El que Vox intentó impedir que llevase y que permitió el tribunal. 21/02/2019 11:45

Francisco Javier Alvarez El fiscal Zaragoza insiste en preguntar a Sánchez si activó la movilización ciudadana el día 20 de septiembre a través de las redes sociales 21/02/2019 11:43

Alberto Pozas Parte clave en el juicio para Sànchez: los hechos del 20-S, como también los del 1-O, son el núcleo de la acusación por rebelión contra él. 21/02/2019 11:42

Francisco Javier Alvarez El texto dice en alguno de sus pasajes: “ solo me interesa una vida finita inquietante y contingente sin verdades absoluta o incondicionales. Un escenario en constante formación, transformación y deformación. Una vida creadora de un mosaico 21/02/2019 11:41

Alberto Pozas "Decidimos convocar un acto de protesta porque somos conscientes de que la protesta forma parte de los elementos de funcionamiento democrático y una decisión judicial tiene que ser respetada pero no le exime de ser protestada por los que consideramos que es no ajustada a ley", dice sobre las protestas del 20-S frente a la Consellería. 21/02/2019 11:40

Francisco Javier Alvarez Este es el texto que ha elegido Sanchez para que le acompañe frente al tribunal 21/02/2019 11:39

Alberto Pozas Habla Sànchez sobre el papel de la ANC en el 20-S: una "movilización que se hizo para protestar se hizo bajo un argumento que era defender las instituciones. Esa proclama no era mía exclusivamente", también era por ejemplo de los sindicatos mayoritarios o los rectores de las universidades públicas. 21/02/2019 11:37

Susana Elguea FISCALÍA: 17 años de cárcel e inhabilitación por rebelión. ABOGACÍA DEL ESTADO: 8 años de cárcel e inhabilitación por sedición. VOX: 62 años de cárcel y 60 de inhabilitación por rebelión y organización criminal. 21/02/2019 11:34

Alberto Pozas Estos son los puntos clave de la declaración de Santi Vila, el único acusado que se ha lanzado a criticar abiertamente la postura unilateral adoptada por el Govern de Carles Puigdemont tras el 25 de octubre de 2017: http://cort.as/-F0Qx 21/02/2019 11:34

Alberto Pozas El fiscal pregunta ahora por los disturbios del 20 de septiembre. La Fiscalía acusa a los 'Jordis' de movilizar a la gente para evitar los registros de la operación Anubis en la Consellería de Economía. 21/02/2019 11:33

Aitor Álvarez Este es el libro que Jordi Sánchez tiene encima de la mesa. 21/02/2019 11:32

Francisco Javier Alvarez SÁNCHEZ es el único de los imputados que ha utilizado un libro de cabecera para consultar su declaración aunque el título no se distingue desde la ubicación de los periodistas si trata la temática de la vida 21/02/2019 11:31

Alberto Pozas Insiste Sànchez: "Creo que estoy ante este tribunal por haber sido el presidente de la ANC", repitiendo que se considera un "preso político". 21/02/2019 11:27

Alberto Pozas Destaca Sànchez la trayectoria de la ANC y que "nunca" la Fiscalía había hecho ninguna advertencia sobre sus aspiraciones soberanistas, siempre con "absoluto respeto a las normas de civismo y no violencia". 21/02/2019 11:25

Alberto Pozas Jordi Sànchez lleva en prisión sin fianza desde noviembre de 2017, acusado de rebelión. La Fiscalía pide para él 17 años de cárcel por, supuestamente, empujar a la ciudadanía catalana como "muro humano" para doblar el brazo del Estado. 21/02/2019 11:22

Alberto Pozas "Todo el mundo utiliza hojas de ruta, es un concepto que se ha normalizado, son elementos declarativos de intenciones con el valor que tienen las intenciones políticas", dice Sànchez sobre la hoja de ruta del procés y la de la ANC que dirigió. 21/02/2019 11:21

Francisco Javier Alvarez Vila ya no se sienta en el banquillo de los acusados si no junto a su abogado 21/02/2019 11:20

Alberto Pozas Interroga el fiscal Javier Zaragoza. 21/02/2019 11:18

Francisco Javier Alvarez Comienza Jordi Sanchez presidente de ANC Asamblea Nacional Catalana, a quien se acusa de ser uno de los instigadores a las movilizaciones violentas de septiembre. Para empezar dice que este es un juicio político y que se considera un preso político 21/02/2019 11:17

Alberto Pozas "Me considero un preso político, este es un juicio político", empieza Sànchez anunciando que contestará a Fiscalía y Abogacía del Estado. "No tengo ningún temor en responder", añade. 21/02/2019 11:17

Alberto Pozas Sànchez se queja de no poder declarar en catalán con traducción simultánea: "Lamento que se haya perdido una oportunidad para hacer pedagogía de lo que debería ser un Estado pluricultural, plurinacional. Si tuviéramos una actitud distinta de las instituciones del Estado hoy este juicio no tendría sentido, no habríamos llegado donde hemos llegado". 21/02/2019 11:16

Francisco Javier Alvarez Vila termina su declaración asegurando al tribunal que se trataba de tensar la cuerda pero no romperla 21/02/2019 11:14

Alberto Pozas Vila es el primer acusado que, después de declarar, se va al banco de abogados y se sienta con su letrado. Empieza la declaración de Jordi Sànchez, expresidente de la ANC para quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión. 21/02/2019 11:14

Alberto Pozas Vila habla de su relación con Carles Puigdemont: "Regeneraré una relación de amistad con Carles Puigdemont", añadiendo que "me duele profundamente esta situación" en referencia a su fuga. "En aquellas circunstancias continuamente el President reiteraba que prefería que me quedara a su lado, yo mantenía y mantengo buenas relaciones personales y políticas con cuadros importantes del PP, del PSOE y mi interlocución en Madrid era para él valiosa". 21/02/2019 11:13

Alberto Pozas Sigue el exconseller hablando sobre cómo veía el referéndum: "Algunos opinadores, políticos, periodistas, estaban convencidos de que del 1-O se tenía que desprender un nuevo Estado. La misma noche del 1-O y durante octubre publiqué diversos artículos en los que expresaba que, en mi opinión, nuestra responsabilidad institucional era ser el Gobierno de los ciudadanos que habían participado pero también de los que se habían quedado en casa, incluso abrumados". 21/02/2019 11:10

Alberto Pozas Explica Vila que hacía de interlocutor con el ejecutivo de Mariano Rajoy por orden de Carles Puigdemont: "Todas mis actuaciones siempre fueron en conocimiento del presidente Puigdemont y en el fondo por su indicación". 21/02/2019 11:08

Alberto Pozas Contesta ahora Vila a preguntas de su abogado, Pau Molins. "No deberíamos hablar de negociación pero sí de interlocución, lo llevé a cabo por orden del president Carles Puigdemont, con pleno conocimiento de algunos de los miembros del Gobierno porque, en contra de lo que se acostumbra a publicar había mucho más moderado y centrista en los dos gobiernos de lo que a veces se relata". 21/02/2019 11:07

Francisco Javier Alvarez Caras muy serias y gestos concentrados la de los compañeros de banquillo que en absoluto comparten lo que Vila está diciendo 21/02/2019 11:03

Elisa Muñoz VÍDEO | Santi Vila se desmarca del resto: "Para mí no era un referéndum" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/20190221105714363 21/02/2019 11:02

Francisco Javier Alvarez Vila invoca el “mea culpa” y lamenta todo lo que ha pasado, lo que sucedió asegura es impropio de sociedad avanzada. Si pudiéramos echar marcha atrás haríamos las cosas de otro modo, reconoce 21/02/2019 10:59

Alberto Pozas "Lamento profundamente lo que ha pasado, lo que ha pasado en Ctalunya es impropio de una sociedad avanzada, teníamos que haber hecho las cosas de una forma muy distinta", sigue Vila haciendo autocrítica. 21/02/2019 10:58

Aitor Álvarez Vila reconoce a España como un estado democrático y moderno. 21/02/2019 10:50

Alberto Pozas Vila carga contra la actuación policial del 1-O: "Si no hubiera sido por la tristeza de los acontecimientos, las tensiones, las iniciativas policiales desproporcionadas e innecesarias, ni hubiera ido a votar tanta gente como fue a votar". Critica tanto la actitud del ejecutivo central como del Govern. 21/02/2019 10:49

Francisco Javier Alvarez En Contra de lo que han dicho sus compañeros de banquillo Vila no apuesta porque el mandato de la ciudadanía fue el detonante para continuar con los preparativos del referéndum 21/02/2019 10:46

Francisco Javier Alvarez Vila describe que su dimisión se motivo porque había dado su palabra al Partido Popular de que no iba haber una declaración unilateral y al día siguiente sin embargo todo apuntaba a que iba ser así. Hablo con Puigdemont y parecia que le estaba llamando traidor.... poco después anuncio que dimitía 21/02/2019 10:42

Alberto Pozas Como era de esperar, muy crítico Santi Vila con el Govern de Carles Puigdemont y contradiciendo el discurso del resto de imputados, que no han parado de defender que en todo momento su objetivo fue negociar con el Estado y no optar por una vía unilateral: http://cort.as/-F0Qx 21/02/2019 10:41

Alberto Pozas Muy explícito Vila diciendo que medió entre el Govern y el ejecutivo de Rajoy y que dimitió cuando vio que no se convocaban elecciones y Puigdemont optaba por declarar la independencia. "Si no nos vemos capaces de justificarnos, somos aprendices de mago, cedemos a la presión de las redes sociales, si no somos capaces de gestionar emocionalmente esto, sintiéndolo mucho, me voy", asegura que le dijo a Puigdemont. 21/02/2019 10:40

Alberto Pozas Las imágenes de los disturbios del 1-O para VIla, "es una herida que nos acompañará toda la vida", y sigue haciendo autocrítica: "Todos podríamos haber sido más responsables". 21/02/2019 10:37

Alberto Pozas El exconseller explica que varios miembros del Govern "considerábamos que era la obligación del Gobierno ser el Gobierno de todos y creo que esto era mayoritario en el seno del Gobierno", dice. 21/02/2019 10:36

Alberto Pozas Empieza Vila a relatar por qué dimitió un día antes de la DUI: "Dimito frustrado porque durante el mes de octubre, a partir del 1 de octubre, en el seno del movimiento soberanista hay una discrepancia sobre qué ha pasado. Algunos reconocen el 1 de octubre como un referéndum que obliga y les interpela, otros estamos convencidos de que lo que ha pasado es una movilización muy importante pero que hay más de dos millones igualmente catalanes que se han quedado en casa". 21/02/2019 10:36

Francisco Javier Alvarez Vila no se compromete a Describir porque Puigdemont hizo cambio de gobierno. Pregunte usted ( al fiscal) a quienes renunciaron 21/02/2019 10:34

Alberto Pozas "Soy un animal muy poco gregario y poco amante de las manifestaciones", dice Vila. 21/02/2019 10:31

Francisco Javier Alvarez Las movilizaciones populares de cara al referéndum pretendían sacar del inmovilismo a Rajoy y crear las condiciones adecuadas para el diálogo 21/02/2019 10:31

Alberto Pozas Destaca Vila la variedad de ideologías que podía verse en las distintas Diadas. 21/02/2019 10:30

Aitor Álvarez FIscal: "¿El objetivo de las movilizaciones en la calle era conseguir la independencia?". Vila: "No necesariamente, habría que preguntarle a cada uno de los que salieron a la calle". 21/02/2019 10:30

Alberto Pozas "Era una legislatura que se había iniciado con un programa electoral independentista, pero que para muchos ciudadanos más importante que esta idea era que esta movilización sirviera para sacar del inmovilismo al presidente del Gobierno", dice en referencia a Mariano Rajoy y su ejecutivo. "No supo ni nosotros supimos crear las condiciones de confianza adecuadas para una negociación", reconoce. 21/02/2019 10:29

Aitor Álvarez Vila asegura que la campaña del referéndum la vio por la televisión, pero que él no estaba informado de que se emitirían anuncios del 1 de octubre por TV3. 21/02/2019 10:26