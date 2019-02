"Me han insultado, zarandeado y dicho si tenía problemas mentales". El incidente con la Policía de un periodista de la SER

El Tribunal Supremo celebra este martes la séptima jornada del juicio del procés, y como cada día, los periodistas de la Cadena SER están desde primera hora cubriendo la información que de allí sale. Hoy, uno de ellos, Aitor Álvarez, ha sufrido insultos y zarandeos por parte de cuatro Policías al tratar de acceder al alto tribunal con su acreditación de informador. Este es su relato.

"He intentado acceder al Tribunal Supremo por el acceso habitual, por la plaza de las Salesas, que está a pocos metros del edificio. Cuatro agentes de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía me han dicho que debía acceder al Supremo por la calle Génova. Yo les he respondido que si no podía acceder por Salesas, dado que es el lugar por el que había accedido cada día las dos últimas semanas sin ningún problema al enseñar mi acreditación de periodista de la SER. Me han pedido el DNI; se lo he dado y se han puesto a hacer comprobaciones. Mientras ocurría esto, yo tenía el teléfono en la oreja para entrar en directo en el programa Aquí Cuní, en SER Catalunya. Y me han dicho: "Cuelga el teléfono". Les he respondido que no podía, porque tenía que entrar en directo... A lo que me han empezando a insultar, a zarandear y a decir que si tenía problemas mentales. Me han arrancado el teléfono de la mano y me lo han colgado.

Poco después me han dicho que me estuviera quieto, que no me moviera ni un centímetro si no quería que me detuvieran por desobediencia. Me han devuelto el teléfono, me lo he puesto en la oreja y me han dicho: "Lo tienes al revés, ¿estás tonto o qué?". Y me han dicho que me fuera. He acabado entrando por el acceso de la calle Genóva sin problemas".