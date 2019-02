Nadal, tras ganar a Mischa Zverev: "Me he sentido bien y la muñeca ha funcionado"

El español Rafael Nadal, segundo del ránking de la ATP, aseguró hoy haberse sentido en buena forma y con signos de recuperación de una dolencia en la muñeca, lo cual le da confianza para seguir adelante en el Abierto Mexicano de tenis.

"Me he sentido bien y la muñeca ha funcionado", dijo Nadal en una rueda de prensa minutos después de debutar con triunfo de 6-3, 6-3 sobre el alemán Mischa Zverev en el Abierto con sede en Acapulco, en el Pacífico mexicano.

Nadal dijo esperar que el partido de este martes le haya servido para ponerse un poco más en forma tras comprobar que la molestia física no fue importante. "Por suerte estoy más o menos bien; ayer retrasé la rueda de prensa para no mentir; no sabía qué decir antes de saber la evolución de la muñeca, pero estoy bien", reiteró.

Aunque hoy se vio veloz, con la potencia usual de sus golpes, Nadal confesó que está listo para sufrir mañana en el duelo de octavos de finales ante el polémico australiano Nick Kirgios.

"Es un jugador de un nivel altísimo, le ha costado mantener una regularidad, pero eso no cambia su talento. Es uno de los jugadores a los que cualquier top no se quiere enfrentar; mañana será un partido difícil, más siendo solo en segunda ronda y habrá que estar preparado para sufrir y estar concentrado", observó.

El ganador de 17 torneos 'Grand Slam' explicó que la confianza se adquiere ganando partidos y confía en mantener la salud para seguir adelante en la temporada.

"Llevo un año complicado, a nivel tenístico bueno, pero problemas físicos. (Espero) encadenar los torneos que pueda encadenar sin pararme y si eso ocurre la confianza vuelve. Si uno esta sano puede encadenar entrenamientos y pude ser mas fácil alcanzar el nivel de juego", agregó.

Nadal se dio tiempo para filosofar ante los medios al responder una pregunta sobre los triunfos y los reveses y dijo que forman parte de la realidad de un deportista. "Ni es tan buena victoria ni tan mala la derrota; cuando uno sale a competir en cualquier deporte, amateur o profesional, tiene que estar dispuesto a ganar o a perder y preparado para aceptar lo que venga y salir hacia adelante", concluyó.