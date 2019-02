Un Barcelona poco incisivo consiguió el pase a la final de la Copa del Rey al golear al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Dos goles de Suárez y uno en propia de Varane sentenció la eliminatoria a favor de los culés (0-3).

El peligro de la eliminatoria amedrentó a ambos equipos al comenzar el partido. Los de Solari comenzaron amenazando más a un Barcelona que se replegaba en su campo. Aunque el 0-0 daba el pase al Madrid los blancos no acertaban diana en ninguno de sus tiros. El Barcelona permitió acomodarse al Real Madrid, que encontraba sus buenas sensaciones en las botas de Vinicius y Lucas Vázquez recorriendo las bandas. Sin embargo, la ocasión más clara fue de Benzema. El francés remató un centro que le puso el brasileño, no obstante, el tiro fue demasiado centrado y se topó con Ter Stegen.

Tras el pase por vestuarios, lo que parecía una repetición de la descafeinada la primera parte se transformó por completo cuando el Barcelona, en uno de sus primeros ataques, no perdonó como había hecho el Madrid. Dembélé llegó por el flanco izquierdo para asistir a Luis Suárez. El uruguayo fue mortal para Keylor, que sólo pudo contemplar el remate desde la frontal al encontrar la red. No obstante, el Madrid supo reaccionar al gol del Barcelona. Vinicius volvió a tener otra oportunidad tras diblar Piqué en la chica, pero su tiro se desvió por poquísimo.

El ahínco madridista para encontrar el empate duró poco: en el segundo ataque de Luis Suárez volvió a ser sanguinario. Dembélé captó un balón de Reguilón, que mandó al segundo palo, y en un intento de despejarla ante Luis Suárez, Varane encontró su propia red. Y para firmar la sentencia blanca, Suárez sufrió un pisotón de Casemiro que Sánchez Martínez vio como penalti. El delantero no falló la pena máxima y, para más inri, lo tiró como lo hace el capitán blanco: a lo Panenka.

Benzema dispara a portería. / Rodrigo Jiménez (EFE)

La estrella

Luis Suárez. El Barcelona, dormido en la primera parte, se transformó en la segunda parte con un nombre propio. Luis Suárez supo no perdonar todo lo que había permitido el Madrid en la primera parte. Con la mitad de intentos que Vinicius, Suárez consiguió ser incisivo con un Barcelona que no buscaba acabar con el Madrid.

El primer gol del uruguayo dio ánimos al Barcelona, pero no sentenció a los locales. No obstante, en su segundo ataque, el uruguayo desestabilizó tanto a la zaga blanca que Varane remató sin querer el esférico. Por último, firmó el tanto del penalti que más daño hizo a la hinchada blanca y les sentenció definitivamente en su casa.

La polémica

El posible penalti sobre Vinicius. En la primera parte, el brasileño se deshizo de Semedo mienrtras jugaban en pared con modric, no obstante, el lateral portugués entró fuerte a Vinicius. “No se ha pitado porque Sánchez Martínez ha visto contacto. El VAR, sabiendo eso, no se lo ha hecho revisar porque él ya ha considerado que no es penalti”, fue la explicación de Iturralde González.

Al comienzo de la segunda parte, hubo otro posible penalti de Ramos sobre Rakitic. “Hay contacto y el árbitro lo ve. Pero ya está”. Minutos más tarde, la escena se repitió con una entrada de Lenglet sobre Lucas. Iturralde González fue contundente: “Nada es penalti”. A pesar de las múltiples caídas de jugadores de ambos equipos en el área, el VAR no intervino en ninguna de las jugadas.

FICHA TÉCNICA 0 - Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro (Valverde, m.75), Kroos; Lucas Vázquez (Bale, m.68), Benzema y Vinicius (Marco Asensio, m.81). 3 - Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets (Arthur, m.85), Rakitic; Messi, Luis Suárez (Vidal, m.78) y Dembele (Coutinho, m.75). Goles: 0-1, M.50: Luis Suárez. 0-2, M.69: Varane, en propia meta. 0-3, M.73: Luis Suárez, de penalti. Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Lucas Vázquez (m.58), Busquets (m.65), Casemiro (m.72) y Semedo (m.81) Incidencias: Partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 80.442 espectadores.

El penalti de Casemiro sobre Luis Suárez no supuso la misma polémica que los casos anteriores. Luis Suárez sufrió un pisotón del brasileño cuando estaba solo en la chica. “Este sí, totalmente”, sentenció Iturralde González.

Las opiniones

Jordi Martí: “Hay mucho en juego. Está pesando más el respeto, la cautela y la prevención en la primera parte. Veremos cómo avanza, pero el Barcelona no puede dormirse así".

Álvaro Benito: “Si le dan las oportunidades que está dando el Madrid, el Barcelona no va a perdonar tanto. Ha generado el doble que el Barcleona y ha encajado tres goles, le tiene que valer para hacer una lectura para próximos rivales. el fútbol se decide en las áreas".

Lluis Flaquer: “Como el Barcelona tenga las que está teniendo el Madrid no las perdonará. Han dejado pasar mucho."

Relaño: "Lo que ha hecho Vinicius ha terminado en nada. Lo que ha hecho Dembele, que ha sido menos, ha sido más importante. El Madrid está débil. Para el fin de semana si soy Solari, pondría a los mismos. Ha dado con un buen equipo pero le falta un buen goleador."

Pedja MIjatovic: "El resultado no refleja lo visto en el terreno de juego. El Barça sin mucho te mete tres goles, eso es preocupante. El Madrid dio la cara y controló mucho el partido con muchas ocasiones"

