DIRECTO | Sánchez: "Con la ultraderecha no se puede ir ni a la vuelta de la esquina"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una intervención extraordinaria en el Congreso a petición de un centenar de diputados de la oposición. Ha definido esta legislatura como "intensa" en la que se han producido "mucha primeras veces" como el éxito de la moción de censura que lo convirtieron en presidente. Ha defendido la labor parlamentaria "a pesar del bloqueo político".

Sobre el 'brexit', ha vuelto a mostrar su desacuerdo: "fue una pésima decisión que nos toca respetar". Y ha cargado contra la "simplicidad de las soluciones binarias" como salida a situaciones complejas. Ha recordado que el euroescepticismo siempre ha estado presente en el Reino Unido y ha acusado de fomentarlo al partido de ultraderecha de la UKIP de Nigel Farage. Una reflexión que le ha servido para expresar su convicción de que "con la ultraderecha no se puede ir ni a la vuelta de la esquina".

Aunque España no se va a oponer a una prórroga del 'brexit', el Gobierno no es partidario de postergar plazos. "No es una alternativa deseable ni razonable", ha dicho Sánchez que ha anunciado que el viernes el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley por el que el Gobierno "puede convertir una norma en ley para facilitar la transición del brexit".

Tras su comparecencia para hablar sobre las sociedades que han utilizado sus ministros para comprar viviendas o gestionar su patrimonio, Venezuela y el Brexit, Sánchez atenderá tres interrogantes del PP, ERC y PNV, que le reclamarán hacer un balance de sus nueve meses en el Palacio de la Moncloa. En el caso de los 'populares', su líder, Pablo Casado, aprovechará de nuevo para cargar contra su gestión, a tenor de la pregunta registrada.

"Uso partidista de las instituciones del Estado"

En concreto, Casado instará a Sánchez a exponer "las razones por las que su Gobierno ha hecho un uso partidista de las instituciones del Estado". De su lado, ERC, por boca de Gabriel Rufián, le preguntará si está "orgulloso" de la labor de su Ejecutivo, y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le pedirá una valoración sobre la política llevada adelante por su Ejecutivo.

Además del cara a cara' Casado-Sánchez, el primer partido de la oposición ha registrado otros interrogantes para diez de sus 17 ministros, a los que también reclamarán que hagan un balance de su trabajo en los últimos meses.

Así, la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, demandará a la vicepresidenta, Carmen Calvo, que le haga "el relato de sus nueve meses de gobierno". Pero el PP también dirigirá dos preguntas genéricas para que tanto los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como de Justicia, Dolores Delgado, valoren su paso por sus respectivos departamentos.

Una pregunta de balance también ha presentado la portavoz de En Comú en el Congreso, Lucía Martín, quien dirige una pregunta al Gobierno, sin especificar el destinatario pero que contestará también la 'número dos'. En concreto, Martín quiere que Calvo diga si cree que el Ejecutivo ha incumplido los compromisos con los que se presentó a la moción de censura.

Para el resto de miembros del Gabinete a los que va a pedir cuentas antes de la disolución de las Cortes, los 'populares' han presentado preguntas más concretas sobre las medidas que han adoptado durante su etapa en el cargo.