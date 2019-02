El fichaje de Clemente por Ciudadanos busca "arrancar voto al PP y en el ámbito rural"

La dirección de Ciudadanos ha fichado a la ex del PP en Castilla y León, Silvia Clemente, porque cree que con ella de candidata a la Junta, el partido naranja podrá arrancar votos a la formación liderada por Pablo Casado y conseguir más apoyos en las urnas en el ámbito rural.

No hay un cálculo determinado o un porcentaje concreto de qué subida podría experimentar el partido de Rivera pero fuentes de la dirección aseguran que es una decisión “pensada y meditada”.

En la formación naranja están “tranquilos” con el fichaje sobre la posibilidad de que Clemente pudiera verse envuelta en asuntos judiciales. “Si no estuviésemos seguros no la habríamos fichado”, dice un alto cargo del partido de Rivera.

Mientras tanto, son varios miembros de la dirección los que opinan que, Franciso Igea, el principal rival de Clemente en las primarias que se celebrarán el día 9 de marzo, perderá estos comicios internos. De hecho algunos dirigentes creen que fue “una sorpresa” que Igea se presentara porque ya estaba “prácticamente acordado” que volviera a repetir en las listas al Congreso de los Diputados.

Mientras tanto, las tensiones internas no cesan. Fuentes de la candidatura de Igea señalan que la decisión del fichaje de Clemente ha causado “sorpresa y carcajada” en la militancia naranja de Castilla y León. Estas fuentes confían en que no habrá presiones directas sobre los electores por parte de la dirección. No obstante sí creen que el mero hecho de que el número 2 del partido, José Manuel Villegas, presentara en público a Clemente el pasado lunes en Valladolid hará que “buena parte” de los afiliados con derecho a voto se decanten por esta opción.

Por su parte, la candidata ya oficialista en Castilla y León, la apoyada por la dirección de Madrid, Silvia Clemente, ha emitido un comunicado en el que anuncia que no intervendrá en medios de comunicación durante su campaña electoral. Después de proclamar la transparencia durante su presentación el pasado lunes, el argumento que esgrime ahora es evitar los ataques por parte de terceros al “tan necesario” proyecto de Ciudadanos.