Paz Padilla, bienvenida a 'Sálvame'

Paz Padilla ya lleva diez años domando a las fieras de 'Sálvame', aunque muchos no le daban ni un telediario en el programa estrella de Telecinco. La humorista no tuvo un comienzo fácil. Su particular humor no agradaba demasiado a los colaboradores, que no se mostraban tan generosos con ella que con el dueño del cortijo, el siempre recurrente Jorge Javier Vázquez.

Pero con el tiempo, la cómica supo coger las riendas y marcar su territorio, ganándose el a veces fingido respeto de los tertulianos y adaptándose a un medio que se alejaba drásticamente de sus intereses profesionales anteriores.

A día de hoy, Paz se mueve en 'Sálvame' como pez en el agua, e incluso parece haber hecho amigos en este circo televisado que continúa dotando a Telecinco de audiencias millonarias. Sin embargo, la actriz y ahora también jueza de 'Got Talent' parece no haber comprendido todavía, diez años después, la razón de ser por la que 'Sálvame' es 'Sálvame'.

Durante la agitada tarde del martes (26 de febrero), los colaboradores discutieron acaloradamente sobre la ruptura del periodista Gustavo González y María Lapiedra, recriminándole al compañero ciertas actitudes de un juego que intentan explotar mediáticamente de vez en cuando y que le sirve a 'Sálvame' para rellenar un bloque vacío de la escaleta.

Fue durante este intenso debate cuando Paz Padilla, que de vez en cuando le gusta sacar de sus casillas a los colaboradores, soltó una opinión que cuestionaba la naturaleza del formato. "¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Gustavo? No somos quién para juzgar a nadie", declaró.

"Entonces cojo las galletas y me voy a casa", respondió Kiko Hernández, a lo que Belén Esteban (¿todavía posee el título de Princesa del Pueblo?) añadió: "Pues vamos a hacer Juventudes Marianas".

"Yo también tengo mi opinión", se defendió la presentadora. "Y mi opinión es igual o mejor que la vuestra". Lo que no estaba teniendo en cuenta Paz Padilla en ese momento es que sus palabras iban en contra de la esencia misma de 'Sálvame', y así se lo recordó Hernández: "Pero tu opinión no puede ir en contra de lo que llevamos haciendo diez años en el programa, porque entonces entrará Toño Sanchis y dirá: '¿por qué no le has dicho a tus compañeros que no opinen de mí?' Y luego lo hará Amador Mohedano...".

"¿Yo no puedo dar mi opinión?", se quejó la humorista. "La doy, vaya en contra del programa, la Constitución o lo que haga falta, porque hay libertad de expresión. Y vosotros no estáis debatiendo ni opinando, estáis juzgando".

Quizás se le olvidó que donde ella trabaja desde hace diez años se cuestiona, juzga y despedaza a uno o varios personajes a la semana. Y si el afortunado es de la plantilla del programa, se le pone todavía más empeño. Forma parte del juego desde el año 2009, pero bienvenida a 'Sálvame', Paz Padilla.