Mercedes Milá se estrena en el pago: "Estoy donde hay que estar"

Mercedes Mila vuelve a la televisión, y lo hace con su proyecto más personal: 'Scott y Milá', un programa de Movistar Plus compuesto de cuatro episodios donde la icónica presentadora profundizará sobre temas muy diversos desde su perspectiva personal y emocional. Pero ella solo es una pieza de un puzle que completa el alter ego de este proyecto: su perro Scott. "Me he alejado del periodismo y me he sumergido en la emoción. De ahí la importancia de la presencia de Scott", explica Mercedes a la Cadena SER. Y es que en 'Scott y Milá', que se estrena este jueves en #0, esta mujer todoterreno enseña a la audiencia una parte íntima de ella nunca vista: "La desnudez en este programa no es solo una desnudez física, va más allá".

¿Qué opina tu familia de que abras una parcela privada de tu vida?

Sorprendentemente, mi familia no ha preguntado mucho y he podido contar con todos ellos. Mis hermanos han hecho lo que yo hubiera hecho por ellos.

El primer programa de 'Scott y Milá' se llama 'Renacer'.

Se llama así porque realmente estoy renaciendo en televisión. Hubo un tiempo en el que pensaba que no iba a hacer más tele, que no iba a saber colocarme delante de una cámara. No tenía la energía para mantener la fuerza y las ganas. Y ahora que he visto 'Scott y Milá' me he dado cuenta de que no hay que tener prisa y hay que esperar a que las cosas lleguen.

¿Te imaginabas la vida sin televisión?

Siempre pienso que hay cosas por delante. La vida está por delante. Pero en aquel momento no estaba bien, no tenía ni fuerza ni la energía para poder soñar.

No echo de menos 'Gran Hermano'

¿Qué te pasó exactamente?

Fue un proceso de final de ciclo con 'Gran hermano'. Eran 16 años en un reality al que le había dado tanto que me había quitado hasta la salud. Y me fui. Me fui a Barcelona y viví altos y bajos hasta que dieron con la medicación apropiada. A partir de ahí tuve tranquilidad. Hay solución en la música, la psiquiatría…de hecho en el programa se ve cómo voy al psiquiatra. No tengo ningún pudor en decir que hay una persona que me está ayudando.

De 'Gran Hermano' a hacer un programa de autor en una plataforma de pago. ¿Te ha cambiado el concepto que tenías de la televisión?

Movistar es otra cosa, otra manera de hacer televisión, y espero estar a la altura. Las cadenas generalistas están viendo ahora que llega el peligro, que vienen momentos difíciles y yo estoy donde hay que estar, que es en una plataforma. Siento que he apostado bien.

¿Ahora no volverías a una cadena en abierto?

En estos momentos no.

Pero te han llegado ofertas.

Todas. Me llamó todo el mundo y estudiaba las propuestas, daba las gracias, pero al último le dije: 'yo ya me he casado'.

¿Echas de menos 'Gran Hermano'?

No lo echo de menos. Estoy al tanto de todo, pero se acabó hacer 'Gran Hermano'.

Presenté el libro de Pedro Sánchez porque sentía que debía hacerlo para agradecerle su actitud con Cataluña

¿Cuál es tu relación actual con Mediaset?

Desde que me fui de 'Gran Hermano' no he vuelto a tener relación ni con Mediaset ni con Paolo Vasile.

¿Has echado en falta una llamada?

Ya soy muy mayor y estas cosas las tengo aprendidas. Vales lo que vale tu última producción.

TVE y Atresmedia ya han convocado sus respectivos debates electorales de cara a las elecciones del próximo 28 de abril. ¿Te atreverías a moderar un evento así?

Ahora estoy en esto, en 'Scott y Milá'. Presenté el libro de Pedro Sánchez porque era un hecho puntual. Sentí que moralmente debía hacerlo para agradecerle su actitud con Cataluña. Pero no quiero hacer nada que no sea 'Scott y Milá'.