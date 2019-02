Rafa Nadal cayó eliminado del Torneo de Acapulco y felicitó al australiano Nick Kyrgios, del que dijo es un jugador "con un talento descomunal", pero al que cree que le "falta un poco de respeto para el público, el rival y para sí mismo".

El australiano ha respondido a Nadal pasadas unas horas de sus declaraciones: "Rafa no me conoce y no voy a escuchar lo que me diga. Cada uno es cómo es. Por ejemplo, él es muy lento a la hora de sacar y la regla dice que tienes que darte prisa y él traspasa la norma. Pero no me voy a meter en cómo juega".

"Va a ser divertido, juego contra alguien que ha ganado varios títulos de Grand Slam. Seguro que será un gran partido", dijo sobre los cuartos de final del torneo en los que se enfrentará al suizo Stanislas Wawrinka.