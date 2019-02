La emocionante despedida de Ana Pastor en el Congreso de los Diputados

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha querido leer un discurso de despedida tras la última sesión plenaria de la XII legislatura. Con sus palabras, como suele ser habitual en ella, ha mezclado humor, cortesía y solemnidad, despertando una gran ovación por parte de los diputados. "No me he puesto tiempo pero voy a ser breve", ha ironizado.

En primer lugar se ha dirigido a sus compañeros en la mesa del Congreso: "Ha sido un placer compartir con todos vosotros estos años de trabajo". Pero no quería olvidarse de nadie y también le ha dedicado palabras de agradecimiento a los funcionarios, a los portavoces de los distintos partidos, a todos los diputados y también a los periodistas, fotógrafos y demás colaboradores. "También a los que están ahora mismo en la cafetería", ha dicho, haciendo reír a los presentes.

El momento más emocionante de su discurso ha llegado al recordar un cuadro de 1908, obra de Asterio Mañanós, en el que se puede apreciar cómo en una sesión parlamentaria las únicas mujeres sentadas ocupaban la tribuna de invitados. "Hoy somos muchas las que ocupamos escaños y, personalmente, me enorgullece ser una de ellas", ha reconocido, despertando una gran ovación.

Pastor ha dicho también que para ella ha sido "un auténtico honor ocupar esta presidencia" y, aunque "hemos vivido tiempos complicados", ha asegurado que siempre ha procurado "ser la presidenta de todos", agradeciéndole a los diputados que hayan sabido mantener el respeto y el "pese a la conforntación dialéctica propia del debate parlamentario".

Además de recordar a los diputados que ya no están y al popular Francisco Molineros, que estuvo "a punto de perder la vida", la presidenta del congreso se ha despedido, visiblemente emocionada, recordando que la principal misión del Congreso "no es otra que intentar mejorar la vida de los españoles". Todos los diputados se han puesto en pie y le han respondido con un largo aplauso, muestra del respeto que Pastor se ha ganado en estos años.