Valverde: "Se puede pensar en el triplete cuando tienes dos, de momento no tenemos ni uno"

Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, explicó antes del Clásico de liga en el Bernabéu que "se puede pensar en un triplete cuando tiene dos y, de momento, no tenemos ni uno",

"Nos jugamos los puntos, es una competición diferente. Es difícil repetir resultado, intentaremos ganar desde luego. Queremos ir a por la victoria porque supondría un golpe de moral importante. Sabemos que es complicado, ya vimos la dificultad que tiene jugar allí", explicó.

"Cuando un equipo gana lo que consigues es confianza, pero cuando pierde quiere que llegue otro partido para resarcirse. Así estamos los dos. Somos dos equipos que pelean por la victoria, puede pasar cualquier cosa", dijo.

Sobre si cambiar o no la alineación, Valverde aseguró que lo que "le pide el cuerpo es pensarlo y tratar de responder. Son dos partidos muy seguidos y fuertes, es posible que haya algún cambio".

Respecto a un posible triplete, el técnico dijo que "nuestra intención es ganar los partidos que se nos pongan por delante". "De momento no hemos ganado ni un título. Queda muchísimo. Se puede pensar en un triplete cuando tiene dos y, de momento, no tenemos ni uno".

"El otro día llegamos a una final de Copa, una competición que ha generado debate porque decían que la habíamos tirado. Ya veremos, de momento no hemos ganado ningún título. Lo que queremos ahora es la liga, que es lo que te da la regularidad", explicó.

"No me gustaría que cesasen a Solari"

Cuando le mencionaron una posibilidad de cese de Solari si vuelve a perder ante el Barcelona, Valverde fue contundente. "No me gustó que cesasen a Lopetegui, no quiero que cesen a Solari. No me gusta que me lo hagan a mí, no se lo deseo a mis compañeros", explicó.

Respecto a si este segundo Clásico era la oportunidad para hundir al Madrid, Valverde dijo que "no pensamos tanto en el rival como lo que supone para nosotros ganar, no sabemos cómo administran las derrotas".

"No hacemos un concurso para premiar a Cillessen o Ter Stegen, están para ganar partidos"

En lo referente a la portería -el último partido lo jugó Ter Stegen porque "Cillessen no estaba al cien por cien", Valverde dijo que "aquí no hacemos un concurso para premiar a uno u otro, están para ganar los partidos".

Sobre Messi, más ausente en la vuelta de Copa, Valverde dijo que "le veo bien, igual que siempre". "Siempre esperas mucho de todos los jugadores, él es un jugador que siempre aparece. El juego colectivo, el otro día no fue muy bueno y ahí es donde él sobresale. Tenemos que jugar para que él aparezca", explicó.