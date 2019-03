Adiós al "señores pasajeros" en los aeropuertos españoles

Podemos comenzar a despedirnos del famoso "atención señores pasajeros" en los aeropuertos españoles. AENA quiere incorporar a su megafonía el lenguaje inclusivo y para ello eliminará de su megafonía cualquier mención específica a un género concreto. Sus mensajes serán neutros. Una medida innecesaria para algunos, pero un detalle importante para otros.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha celebrado esta medida con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter: "El lenguaje es una herramienta para evitar discriminaciones. En un claro ejercicio de implantar la igualdad, AENA dice adiós al clásico 'señores pasajeros'. En breve, los mensajes tendrán un carácter neutro".

El pasado verano ña vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, le encargó a la Real Academia Española (RAE) un estudio sobre "la adecuación" de la Constitución española a un lenguaje "inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres".

Una petición a la que el director de la RAE, Darío Villanueva, respondió asegurando que no veía "la más mínima posibilidad" de reformar nada, "no porque no haya cosas que se puedan reformar, cosas mucho más trascendentes que la lengua", sino porque no hay un clima político para ello.

En Aena estamos trabajando para implantar el lenguaje inclusivo en la megafonía de los aeropuertos de la red, eliminando el “señores pasajeros”. Ahora, los mensajes tendrán un carácter neutro.

🔊 Escucha aquí el antiguo mensaje y a continuación el nuevo: https://t.co/cLMEzhs9fO. pic.twitter.com/UCrNpVzl6I — Aena (@aena) 1 de marzo de 2019