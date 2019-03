Los animales silvestres, desprotegidos ante el maltrato

Hace menos de un mes, una jueza de Huesca archivaba la investigación en torno a un vídeo en el que un cazador torturaba hasta la muerte a un zorro. Magistrada y Fiscalía coincidieron en que había que dar carpetazo al caso pero no porque lanzar a un zorro por los aires hasta matarlo no sea maltratar a un animal, sino porque el Código Penal no castiga dar este trato a un animal salvaje: sólo se considera maltrato si se trata de un animal domesticado.

Es consecuencia directa de un artículo 337 del Código Penal que admite muy pocos matices: castiga el maltrato a animales "domésticos o amansados, de los que habitualmente están domesticados, que vive bajo control humano o que no viva en estado salvaje". Casos como el de este zorro lanzado por los aires y golpeado hasta la muerte, salvo carambola legal, se quedan fuera del Código Penal y no son condenables por esta vía.

Son diversas las voces que desde hace tiempo reclaman un cambio legal para no desproteger a los animales silvestres ante el maltrato. Fernando Germán Benítez, fiscal de medioambiente en Málaga, entiende que el Código Penal es "muy restrictivo" al hacer esta distinción y considera "muy disfuncional" esta forma de proteger sólo a determinados animales: "Estamos en un título del Código penal que protege precisamente el medioambiente y los animales que viven en estado salvaje son medioambiente, es un poco contradictorio excluir esta protección a los animales en su medio natural cuando lo que se pretende es proteger el medioambiente".

Benítez propone una legislación "similar a la alemana donde se protegen a todos los animales vertebrados" y que se regulen también "con mayor precisión los medios y artes de caza permitidos y castigar los excesos que son innecesarios para la caza y que lo que hacen es causar un sufrimiento innecesario a un animal". Otra propuesta es aumentar el máximo de una condena por maltrato animal por encima de los dos años de prisión: en la actualidad, con un máximo de año y medio, es improbable ver a un maltratador animal cumplir condena en prisión.

"Desde luego nos quedamos con una sensación de impotencia, conmueve la conciencia de cualquiera ver que eso está sucediendo con esa impunidad y que no se puede hacer nada", zanja el fiscal.

"Se puede maltratar impunemente"

Silvia Barquero, presidenta del partido animalista PACMA, explica que incluir el maltrato a animales salvajes en el Código Penal "sería un primer paso", asegurando que ejemplos como el zorro de Huesca o un jabalí ahogado en un canal de agua "nos demuestran que hay animales a los que se puede maltratar impunemente, eso es una falta del Código Penal".

Explica Barquero que "hay una sensación de impunidad para los maltratadores de animales, saben que les va a salir gratis" y pide que aumenten las condenas: "Puedes matar a palos a un perro hasta causarle una muerte espantosa, que si no se ha grabado esa persona no va a cumplir condena en prisión". Creen que la tauromaquia también tendría que entrar en el Código Penal y añade que "para que avancen las leyes es necesario que quienes se benefician de la explotación y abuso de los animales no ejerzan influencia a nivel político, los cazadores son un lobby de presión muy importante y la tauromaquia también".