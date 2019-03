Álvaro Benito, sobre su despido del Real Madrid: "Es injusto pero lo respeto y la vida sigue"

Álvaro Benito ha vuelto a 'Carrusel Deportivo' después de ser despedido del Real Madrid por sus comentarios en el duelo de Copa entre los blancos y el Barcelona que acabó con 0-3 y con la clasificación del conjunto azulgrana para la final. "Me gusta ser discreto, pero el Real Madrid lo hizo público y no me quedó más remedio que hacer un comunicado", ha señalado.

"Jamás diría o haría algo que perjudicara al Real Madrid. Una crítica es solo fútbol. No va más allá y siempre me he sentido con la libertad de hacerlo", ha añadido.

Así han sido las primeras palabras de Álvaro Benito en @carrusel tras su despido del Real Madrid



📺👇🏻 pic.twitter.com/50vUCCSLdU — Carrusel Deportivo (@carrusel) 2 de marzo de 2019

El comentarista de la SER reconoce que se ha sentido "abrumado" por toda la solidaridad que ha recibido por su despido y ha mostrado su esperanza en regresar algún día al club de su vida: "Espero que la puerta del Real Madrid no esté cerrada para siempre", ha añadido.

"Considero que es injusto, pero respeto la decisión y pienso que la vida sigue", ha señalado antes de que diera comienzo un nuevo clásico, el de la jornada 26 de la Liga que enfrenta en el Bernabéu a Real Madrid y Barcelona.